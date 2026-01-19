Сумгаит равняется на Баку: создан новый пассажирский хаб

География комплексных реформ транспортного сектора как компонента успешной стратегии руководства страны стремительно расширяется, охватывая все больше городов и районов республики. Практика создания мультимодальных хабов, ставшая примером успешной организации пассажирских перевозок, распространяется в других городах республики, и очередным адресом в этой череде стал Сумгаит. Ведь именно в хабах пересекаются несколько видов транспорта и десятки тысяч людей, и толерантность к хаосу в столь интенсивном потоке недопустима.

Этот второй по величине город страны в последние годы переживает бум социально-экономического развития, и одним из актуальных вопросов в этом процессе является усовершенствование транспортной системы для удовлетворения растущих потребностей населения почти полумиллионного Сумгаита. Правда, за последний год количество общественного транспорта и пассажиров, курсирующих оттуда в столицу, благодаря усилиям транспортников выросло.

Сейчас потенциал ежедневной провозной способности автобусов на этом направлении составляет 60 тысяч человек. Но в процессе преобразований в системе общественного транспорта во главу угла всегда ставится удобство и безопасность пассажиров и связь между видами транспорта, поэтому создание инфраструктуры на основе оправдавшей себя практики передовых городов мира позволяет успешно решать эти задачи. Следует также учесть, что проекты разрабатываются на основе анализа ситуации в контексте бакинской агломерации как единого целого, включающего населенные пункты всего Апшеронского полуострова.

Хабы, предоставляющие высокий уровень интегрированности и показавшие свою эффективность и в нашей стране, позволяют без потерь времени, максимально быстро и безопасно осуществлять пересадку между разными автобусными маршрутами, а в случае с мультимодальными узлами – между различными видами транспорта. С этой точки зрения успешно примененная в Баку практика не только доказала свою жизнеспособность, но и подтвердила: Азербайджан ставит на дальнейшее применение самых передовых моделей организации пассажирских перевозок.

Созданный в Сумгаите мультимодальный хаб стал очередным шагом в плане создания удобств для пассажиров, так как стремление обеспечить связность нашло здесь воплощение в виде возможности комфортно пересаживаться с железнодорожного транспорта на автобусные маршруты и наоборот, а также между самими автобусными маршрутами.

Если же учесть планы Министерства цифрового развития и транспорта выйти в ближайшие четыре года согласно поручениям главы государства на совершенно новый уровень интеграции различных видов общественного транспорта, то сумгаитский и все ныне проектируемые хабы сыграют в будущем ключевую роль в формировании единой, связной сети с высокой степенью эффективности и безопасности в масштабах всей республики.

Что же касается возможностей нового пассажирского хаба, то достаточно только отметить, что через железнодорожный вокзал Сумгаита, перед которым он создан, в настоящее время курсируют автобусы по 7 маршрутам - № 5, 7, 6, 9, 10А, 22 и 39, следующих из разных районов города (№7 и №9 были добавлены после создания хаба).

На территории центра транспортного обмена организованы специальные полосы для беспрепятственного движения автобусов, остановочные пункты для безопасной посадки и высадки пассажиров, нанесена разметка, установлены соответствующие знаки. Чтобы предотвратить хаотичную стоянку частных легковых автомобилей и такси перед железнодорожным вокзалом, здесь организованы новые парковочные места, создаются условия для обеспечения безопасности пешеходов.

В целом создание хаба позволило устранить наблюдавшийся здесь прежде хаос, упорядочить движение автомобилей и пешеходов, существенно улучшить облик этой части города. Это событие стало одним из шагов в череде планируемых к реализации мер в рамках реформирования общественного транспорта в Сумгаите.

Словом, работа для дальнейшего усовершенствования системы пассажироперевозок, в том числе создания современной инфраструктуры, продолжается в масштабах всей страны и в настоящее время идет подготовка к реализации новых проектов, в том числе в Сумгаите.

И стереотип, что все лучшее делается только в и для столицы, должен быть развенчан реальными шагами властей. Коим являются, к примеру, последние меры, принятые во втором по величине городе страны.