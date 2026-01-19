USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Россия хочет заморозить Украину целиком

Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии Украины, предупреждает Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль линии восток-запад», - отмечается в сообщении. Аналитики подчеркивают, что Россия таким образом пытается создать предпосылки для локальных блэкаутов.

В ISW также обратили внимание на сообщение Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР) о том, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям АЭС, оставив украинских граждан без электроэнергии и отопления.

В этом контексте аналитики, ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, напоминают, что Украине нужно около 18 гигаватт электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей в потреблении зимой, но сейчас электростанции могут выдавать только 11 гигаватт – «цифра, которая, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосети».

Эксперты добавляют, что, учитывая продолжающиеся атаки РФ на энергосистему, Украине неотложно нужны дополнительные ПВО и боеприпасы, учитывая, что российские удары «могут вскоре перейти к атомным электростанциям в разгар зимы».

