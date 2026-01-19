Россия хочет заморозить Украину целиком

Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии Украины, предупреждает Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль линии восток-запад», - отмечается в сообщении. Аналитики подчеркивают, что Россия таким образом пытается создать предпосылки для локальных блэкаутов.

В ISW также обратили внимание на сообщение Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР) о том, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям АЭС, оставив украинских граждан без электроэнергии и отопления.

В этом контексте аналитики, ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, напоминают, что Украине нужно около 18 гигаватт электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей в потреблении зимой, но сейчас электростанции могут выдавать только 11 гигаватт – «цифра, которая, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосети».

Эксперты добавляют, что, учитывая продолжающиеся атаки РФ на энергосистему, Украине неотложно нужны дополнительные ПВО и боеприпасы, учитывая, что российские удары «могут вскоре перейти к атомным электростанциям в разгар зимы».