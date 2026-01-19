В Баку ожидается снег

20 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается холодная погода, переменные осадки, в некоторых местах интенсивные, с переходом в снег и мокрый снег. Умеренный северный ветер периодически будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью и днем от 0°C до +3°C. Атмосферное давление будет выше нормы, 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75–85%.

В отдельных регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег и мокрый снег. Местами осадки будут интенсивными. В некоторых местах временами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от -2°C до -6°C, днем — от -2°C до +2°C. В горах ночью ожидается от -8°C до -13°C, в высокогорных районах — от -13°C до -18°C, днем — от -3°C до -8°С.

На дорогах, преимущественно в горных и предгорных районах, будет гололед.