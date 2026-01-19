USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

В Баку ожидается снег

13:20 1040

20 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается холодная погода, переменные осадки, в некоторых местах интенсивные, с переходом в снег и мокрый снег. Умеренный северный ветер периодически будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью и днем от 0°C до +3°C. Атмосферное давление будет выше нормы, 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75–85%.

В отдельных регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег и мокрый снег. Местами осадки будут интенсивными. В некоторых местах временами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться. 

Температура воздуха составит ночью от -2°C до -6°C, днем — от -2°C до +2°C. В горах ночью ожидается от -8°C до -13°C, в высокогорных районах — от -13°C до -18°C, днем — от -3°C до -8°С.

На дорогах, преимущественно в горных и предгорных районах, будет гололед.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1377
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9277
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 285
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 334
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 432
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 458
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 573
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1089
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2099
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6584
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1122

