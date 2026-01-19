«Маленькая Америка» в Швейцарии: Трамп меняет формат Давоса

Всемирный экономический форум в Давосе в 2026 году может превратиться в «маленькую Америку» из-за личного участия в нем президента США Дональда Трампа, отмечается в материале портала Швейцарского радио и телевидения (SRF).

«Он действует как магнит. Кроме того, он возглавляет высокопоставленную делегацию, в которую входят, среди прочих, пять его министров», – напоминают в SRF. Подчеркивается, что, как и в предыдущие годы, в Давос приедут американские конгрессмены и губернаторы штатов, а также руководители крупнейших корпораций США.

По оценке портала, в Давосе Трамп будет не только «принимать аудиенции», но и продолжит «отстаивать свои геополитические амбиции».

Согласно публикации, в повестке форума в этом году будут доминировать «прежде всего темы мировой политики, например, текущие события в Иране или ситуация в Украине». Наряду с этим, как и годом ранее, значительное внимание будет уделено вопросам развития искусственного интеллекта.

Между тем газета Financial Times (FT) пишет, что участники ВЭФ выражают глубокую обеспокоенность внешнеполитическим курсом Трампа. По данным издания, американский лидер после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как ожидается, выступит в Швейцарии с речью, заняв воинственную позицию в отношении Ирана.

При этом, как отмечает газета, внешне отношение к Трампу может оставаться подчеркнуто почтительным. «Но за улыбками и рукопожатиями скрывается глубокая тревога по поводу направления внешней политики США – и ее последствий для международных отношений», – говорится в публикации.

FT указывает, что в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении быть миротворцем и избегать втягивания США в новые конфликты, однако период сдержанности, на котором также настаивали его советники, по всей видимости, завершился. По оценке издания, Соединенные Штаты вернулись к «жесткому интервенционизму» на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, но «с трамповским оттенком».

Большинство европейских лидеров, как пишет FT, осторожны в заявлениях по Венесуэле, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений с США – ключевой опорой НАТО. В то же время ситуация вокруг Гренландии, являющейся частью Дании – члена ЕС и альянса, рассматривается отдельно. Попытка США применить силу в Гренландии или ввести санкции против Копенгагена за отказ передать остров могла бы иметь катастрофические последствия для НАТО, отмечает издание. Именно эту позицию европейские лидеры, по мнению газеты, намерены донести в Давосе до Трампа и его окружения.

«Трамп любит представлять себя миротворцем и человеком, решающим проблемы, но его аудитории в Давосе и во всем мире следует подготовиться к дальнейшим потрясениям в предстоящем году», – полагает FT.