Пожар на фабрике в Турции

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел около 10:15 (11:15 по Баку) на улице Демократии в районе Орханлы в Тузле, где расположена фабрика по производству зажигалок. По предварительным данным, пожар возник на верхнем этаже трехэтажного производственного здания по пока неизвестной причине. Пожар быстро разгорелся и распространился на крышу фабрики.

После получения сообщения на место происшествия было направлено множество пожарных, полиции и других служб. В ходе вмешательства команд экстренных служб производственное здание было эвакуировано, и пожар был взят под контроль. В результате пожара фабрике был причинен значительный материальный ущерб. Полиция начала расследование причин возникновения пожара.