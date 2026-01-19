Трамп и Путина позвал в «Совет мира»

Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина войти в состав «Совета мира» по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.

16 января Трамп объявил о создании «Совета мира». Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для сектора Газа наряду с размещением международных сил. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.