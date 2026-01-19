USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Ереван доволен динамикой с Азербайджаном

13:40 576

В Ереване положительно оценивают динамику армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, заявил на брифинге заместитель председателя национального собрания Армении Рубен Рубинян.

«В целом, я думаю, что все процессы движутся в позитивном направлении, и мы уже видим некоторые результаты, и мы еще увидим некоторые результаты», - заявил он.

Рубинян отметил, что в Ереване удовлетворены темпами и результатами как армяно-азербайджанского, так и армяно-турецкого процессов, однако подчеркнул, что в их позиции ничего не изменилось. «Процесс нормализации армяно-турецких отношений и армяно-азербайджанский процесс - это разные процессы, но, естественно, поскольку мы находимся в одном регионе, они могут взаимодействовать друг с другом», - сказал Рубинян.

По его словам, прогресс в нормализации отношений между Арменией и Турцией не только не навредит армяно-азербайджанскому процессу, но и может придать ему новый импульс.

При этом он подчеркнул, что в отношениях с Турцией уже наблюдается существенный прогресс: «Нельзя не отметить огромный прогресс в этом процессе: декларация о мире от 8 августа, по крайней мере частичное снятие блокады железной дороги и так далее».

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1385
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9282
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 298
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 338
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 440
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 462
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 577
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1091
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2104
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1125

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1385
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9282
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 298
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 338
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 440
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 462
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 577
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1091
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2104
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1125
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться