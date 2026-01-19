Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы

В частности, сообщается о продвижении российских подразделений в районах Северска, Константиновки и непосредственно в Покровске.

Российские войска добились продвижения в районах трех населенных пунктов в Донецкой области, следует из данных украинского мониторингового проекта DeepState.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за минувшие сутки на Константиновском направлении российская армия предприняла 17 атак в районах Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья, Русина Яра, Клебан-Быка, а также в направлениях Берестка, Степановки, Софиевки и Торского.

Кроме того, за сутки на Покровском направлении украинские силы обороны отразили 50 штурмов в районах Никаноровки, Родинского, Затишья, Мирнограда, Покровска, Червоного Лимана, Котлино, Удачного и Молодецкого, а также на подступах к Сергиевке, Филии, Кучерову Яру и Новопавловке.

Тем временем Минобороны РФ сообщает, что российские военные захватили еще два населенных пункта в Украине – Новопавловку в Донецкой области и Павловку в Запорожской области.