USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Пессимистичные прогнозы по нефти

13:53 447

Средняя стоимость барреля нефти в текущем году составит $62,13, а в 2027 году – $62,17, говорится в очередном докладе МВФ о перспективах мировой экономики.

«Предполагаемая средняя цена за баррель нефти в долларах США, с учетом фьючерсных рынков по состоянию на 20 ноября 2025 года, составит $62,13 в 2026 году и $62,17 – в 2027 году», – говорится в исследовании.

Авторы доклада полагают, что в текущем году нефтяные котировки снизятся на 8,5%, а в следующем году покажут незначительный рост – на 0,1%. По сравнению с предыдущей версией обзора МВФ, опубликованной в октябре прошлого года, прогноз был пересмотрен в сторону ухудшения на 4% для 2026 года и улучшен на 0,3% для 2027 года.

В целом «цены на энергоносители, как ожидается, упадут в 2026 году примерно на 7%», указывают эксперты фонда. При этом они подчеркивают, что «это больше, чем прогнозировалось в докладе от октября 2025 года».

«Цены на нефть остаются низкими и, как ожидается, понизятся еще больше из-за слабого роста глобального спроса и сильного роста предложения. Однако мягкое ценовое дно обеспечивается производителями, издержки которых более высоки, стратегическими запасами Китая, а также подходом, избранным ОПЕК+…, во избежание коллапса цен», – отмечается в документе.

«Цены на природный газ, как ожидается, останутся сравнительно сдержанными ввиду пониженного спроса на энергоносители, объясняющегося неопределенностью, более гибкими целевыми показателями Европейского союза по хранилищам, а также перспективами значительного предложения сжиженного природного газа в среднесрочной перспективе», – добавляют специалисты фонда.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1393
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9286
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 305
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 345
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 448
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 468
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 579
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1097
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2106
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1393
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9286
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 305
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 345
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 448
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 468
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 579
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1097
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2106
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться