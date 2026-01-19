Пессимистичные прогнозы по нефти

«Предполагаемая средняя цена за баррель нефти в долларах США, с учетом фьючерсных рынков по состоянию на 20 ноября 2025 года, составит $62,13 в 2026 году и $62,17 – в 2027 году», – говорится в исследовании.

Авторы доклада полагают, что в текущем году нефтяные котировки снизятся на 8,5%, а в следующем году покажут незначительный рост – на 0,1%. По сравнению с предыдущей версией обзора МВФ, опубликованной в октябре прошлого года, прогноз был пересмотрен в сторону ухудшения на 4% для 2026 года и улучшен на 0,3% для 2027 года.

В целом «цены на энергоносители, как ожидается, упадут в 2026 году примерно на 7%», указывают эксперты фонда. При этом они подчеркивают, что «это больше, чем прогнозировалось в докладе от октября 2025 года».

«Цены на нефть остаются низкими и, как ожидается, понизятся еще больше из-за слабого роста глобального спроса и сильного роста предложения. Однако мягкое ценовое дно обеспечивается производителями, издержки которых более высоки, стратегическими запасами Китая, а также подходом, избранным ОПЕК+…, во избежание коллапса цен», – отмечается в документе.

«Цены на природный газ, как ожидается, останутся сравнительно сдержанными ввиду пониженного спроса на энергоносители, объясняющегося неопределенностью, более гибкими целевыми показателями Европейского союза по хранилищам, а также перспективами значительного предложения сжиженного природного газа в среднесрочной перспективе», – добавляют специалисты фонда.