USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Начальник Генштаба ВС Азербайджана в Катаре

ФОТО
13:54 274

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции DIMDEX 2026, организованной Вооруженными силами Катара. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

После официальной церемонии открытия выставки DIMDEX 2026, являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник К. Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещенными в выставочных павильонах.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1396
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9287
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 305
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 346
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 449
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 469
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 581
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1097
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2106
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1396
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9287
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 305
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 346
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 449
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 469
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 581
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1097
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2106
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться