Бабиш хочет в Азербайджан

Чешская Республика планирует организовать официальный визит премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан. Об этом сообщил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

По его словам, в ближайшие дни на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Это будут первые переговоры лидеров после назначения Бабиша на высокий пост в декабре прошлого года.

«У нас очень хорошие планы. Уже в ближайшие дни, можно сказать — послезавтра, в Давосе состоится встреча президента Ильхама Алиева и Андрея Бабиша. Это будут их первые переговоры, и после этого мы запланируем официальный визит нашего премьер-министра в Азербайджан», — отметил дипломат.

Посол также подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для Чешской Республики.

По его словам, вопросы энергетического сотрудничества с Азербайджаном имеют ключевое значение, поскольку азербайджанская нефть играет важную роль в обеспечении работы нефтеперерабатывающих заводов Чехии.