USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Бабиш хочет в Азербайджан

13:59 435

Чешская Республика планирует организовать официальный визит премьер-министра страны Андрея Бабиша в Азербайджан. Об этом сообщил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

По его словам, в ближайшие дни на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Это будут первые переговоры лидеров после назначения Бабиша на высокий пост в декабре прошлого года.

«У нас очень хорошие планы. Уже в ближайшие дни, можно сказать — послезавтра, в Давосе состоится встреча президента Ильхама Алиева и Андрея Бабиша. Это будут их первые переговоры, и после этого мы запланируем официальный визит нашего премьер-министра в Азербайджан», — отметил дипломат.

Посол также подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для Чешской Республики.

По его словам, вопросы энергетического сотрудничества с Азербайджаном имеют ключевое значение, поскольку азербайджанская нефть играет важную роль в обеспечении работы нефтеперерабатывающих заводов Чехии.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1399
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9287
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 308
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 347
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 451
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 470
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 583
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1098
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2107
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1399
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9287
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 308
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 347
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 451
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 470
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 583
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1098
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2107
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6586
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться