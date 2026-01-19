Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»

В числе первых шагов — привлечение в национальную сборную по плаванию новых тренеров, консультирующего врача, нутрициолога, массажистов и психологов. Спортсмены были обеспечены необходимыми медицинскими средствами, современной и качественной экипировкой. Проводились учебно‑тренировочные сборы, участие в местных и зарубежных соревнованиях. Кроме того, был подготовлен и представлен новый брендбук федерации. Обновлены официальный сайт и аккаунты в социальных сетях — это важно как для постоянного информирования общественности, так и для популяризации спорта. Я перечислил лишь основные моменты. Учитывая, что формирование рабочего коллектива заняло определенное время, можно сказать, что весь этот объем работы был выполнен менее чем за год.

– Прежде всего была подготовлена стратегия федерации. Мы начали структурное обновление, арендовали и отремонтировали административный офис. Чтобы развиваться планомерно и обеспечить справедливость и прозрачность, мы приступили к разработке официальных программ, регламентов и положений по ряду направлений. Расширили сотрудничество с профильными местными и международными спортивными организациями — стремимся к максимально плотному и продуктивному взаимодействию.

Год назад Заур Алиев был избран президентом Федерации плавания Азербайджана (ASF). В интервью официальному сайту он рассказал об итогах 2025 года и планах на 2026‑й.

– Какие проведенные соревнования и те, в которых участвовали наши сборные, вы бы выделили особо?

– Турниров было много, но некоторые занимают особое место. Прежде всего — чемпионат Азербайджана. Это первенство страны, и мы относимся к нему с особым вниманием. Мы стремились организовать первенство на уровне международных соревнований. Зрители, пришедшие в Бакинский дворец водных видов спорта, увидели не только шоу‑программу, но и интересную спортивную борьбу.

Отмечу, что число участников чемпионата было около 200. В ходе турнира был установлен новый рекорд, что нас, как федерацию, очень радует. Для спортсмена звание чемпиона Азербайджана — честь. С другой стороны, именно на этом турнире загораются будущие звезды, которые затем взрослеют и доходят до уровня национальной сборной.

Обязательно отмечу и турнир Ganja Cup. Он прошел вне столицы — в Гяндже, на новой современной арене, и был организован в рамках подготовки к Играм СНГ. Этот турнир стал хорошей проверкой как для сборной, так и для всей организационной работы перед крупным международным стартом.

При поддержке Министерства молодежи и спорта были проведены соревнования «Плавание для всех», а также турниры среди государственных структур. В открытой воде состоялся заплыв «Сильнее волны», а по прыжкам в воду — турниры «В будущее» и «К цели». Впервые была сформирована юношеская сборная по прыжкам в воду, которая даже выступила на международных соревнованиях в Болгарии и завоевала медали.

Наши пловцы выступали на турнирах в Латвии, Чехии, Беларуси, Северной Македонии, Сербии, Германии, Словакии, Польше, Сингапуре и Саудовской Аравии — и добились ряда успехов. Среди перечисленных стартов были и престижные чемпионаты Европы и мира.

– Вероятно, учебно‑тренировочный сбор в Гяндже и тестовый турнир Ganja Cup сыграли большую роль в успехе наших пловцов на Играх СНГ?

– Безусловно. Прежде всего хочу воспользоваться случаем и выразить благодарность руководству Гянджинского дворца спорта, с которым мы сотрудничали впервые, а также руководству Бакинского дворца водных видов спорта — основного, так скажем, дома наших сборных. Без их поддержки, без успешного партнерства наша работа была бы гораздо сложнее. Что касается результатов: на Играх СНГ национальная сборная по плаванию завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, что стало для нас большим успехом. И потому, что поднимался наш флаг, и потому, что ранее у нас не было медалей в плавании на этих Играх, и потому, что такие страны, как Россия и Беларусь с сильными школами плавания, были представлены в своих возрастных категориях сильнейшими составами.

Игры СНГ были для нас важны и с точки зрения организации. Впервые Азербайджан принимал мультиспортивное мероприятие в городе, не являющемся столицей, и впервые ответственность федераций за организацию была настолько высокой. Мы рады, что смогли достойно справиться с возложенной на нас работой.

На Играх исламской солидарности — еще одном важном мультиспортивном соревновании для нашей страны — мы также показали достаточно хорошие результаты. Да, в Эр‑Рияде у нас не было золотых медалей, однако впервые в истории этих соревнований именно местные спортсмены завоевали 3 медали в плавании. И количество медалей, и выступления других наших спортсменов дают основания для оптимизма.

– Раз уж речь зашла о достижениях, какими еще успехами отметился 2025 год?

– Отвечая на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что успех — это не только медали. Можно поехать на соревнования, где уровень соперников невысок, и вернуться с десятью медалями, а можно на более престижном турнире обновить личный рекорд и остаться без награды. Например, на чемпионате Европы среди 18‑летних, который проходил в Словакии, член нашей национальной сборной по плаванию Сулейман Исмаилзаде занял седьмое место. Это не медаль, но результат на таком уровне говорит о высоком потенциале. Отмечу, что на момент соревнований нашему спортсмену было всего 16 лет.

То есть, хотя медали нас всегда радуют, критерий успеха не должен ограничиваться только ими. Сейчас для нас главное — не количество медалей, а достижение серьезного и глубокого развития. Разумеется, мы хотим, чтобы результаты наших спортсменов улучшались, чтобы постепенно мы боролись за высокие места и на чемпионатах Европы и мира среди взрослых. Но для этого сегодня мы как минимум должны быть хотя бы немного лучше, чем вчера.

Каждый спортсмен должен стремиться сначала обновить личный рекорд, затем — рекорд страны. Тогда придут и серьезные международные успехи. Сегодня мы стараемся создать для спортсменов лучшие условия. Они, в свою очередь, больше мотивируются и относятся к тренировкам все серьезнее. Мы регулярно получаем информацию от тренерского штаба о ходе работы и довольны тем, что слышим и видим. Очень важно не снижать темп и обеспечивать стабильное развитие по всем направлениям.

– Как вы считаете, с чего начинается улучшение результатов? Что делает федерация в этом направлении?

– В спорте иногда случаются сюрпризы, но чаще всего результат — это логическое продолжение общего развития. Чтобы развиваться, нужно понимать, где мы находимся, где хотим быть через определенный период, возможно ли это и какие ресурсы потребуются для достижения задач. Для этого мы и подготовили стратегию. На самом деле это не такой уж большой документ, но это дорожная карта, на основе которой мы строим свою работу. Очень важно использовать международный опыт. С этой целью сотрудники нашей федерации посетили Турцию и Румынию, где встретились с руководителями местных федераций и обменялись мнениями. Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва дважды приезжал в нашу страну с рабочими визитами. Был подписан меморандум о расширении многостороннего сотрудничества между Федерацией плавания Азербайджана, Азербайджанским медицинским университетом и Азербайджанской академией спорта. Церемония подписания прошла в министерстве молодежи и спорта при участии министра Фарида Гаибова. Подчеркну, что за этот период мы получили большую поддержку от министерства молодежи и спорта и лично от Фарида Гаибова.

Считаю, что у нас налажены эффективные связи как с министерством, так и с Национальным олимпийским комитетом. Безусловно, в таких условиях развивать любой вид спорта значительно легче. Кроме того, наша федерация, подписав меморандумы с Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, Дефлимпийским комитетом и Обществом спортивных ветеранов, начала тесное сотрудничество и с этими структурами.

– Одним из основных направлений стратегии федерации является массовость…

– Вообще, основных направлений много, и выделить одно было бы сложно. Процессы должны идти параллельно, чтобы эффект был максимальным. Что касается массовости, то для начала мы должны добиться того, чтобы большая часть населения умела плавать и любила плавание. Затем — чтобы эти люди регулярно занимались плаванием и другими водными видами спорта. Для этого необходима серьезная PR‑работа. Процессы уже начались, и в 2026 году мы хотим сделать еще больше, реализовать различные проекты. Планируется проведение просветительских мероприятий в школах, презентации водных видов спорта для детей, подростков и их родителей с участием наших иностранных тренеров.

Также необходимо повышать профессионализм местных тренеров и судей. В 2025 году мы провели несколько семинаров, но это только начало — впереди гораздо больше работы. Как вы знаете, тема антидопинга тоже крайне важна. В этом направлении мы сотрудничаем с AMADA. В целом мы пересмотрели и глубоко проанализировали такие вопросы, как критерии того, кто считается «пловцом», «тренером», «судьей», как вести статистику, по каким принципам формировать национальную сборную. На основе международного опыта и текущей ситуации у нас были подготовлены новые регламенты. В скором времени они будут представлены общественности, и мы уверены, что это ускорит наше развитие.

– Как известно, в этом году Федерация привлекла иностранных специалистов для работы со спортсменами. Чем был обусловлен такой шаг?

– Решение любой сложность, любой проблемы начинается с признания ее наличия. Затем анализируются причины, ищутся пути решения и предпринимаются шаги. Если мы хотим развивать водные виды спорта в стране, мы должны честно оценивать ситуацию. Реальность такова: традиции водных видов спорта в Азербайджане никогда не были особенно сильными. Интерес со временем возрос, но все еще далек от должного уровня и того, который мог бы быть. Квалифицированных и опытных кадров мало. В такой ситуации нам необходимы специалисты из стран, где эти виды спорта развиты значительно лучше. Если при их поддержке мы создадим правильную систему и среду, то завтра наши собственные специалисты тоже вырастут, появится новое, более компетентное поколение.

Поэтому для развития видов спорта, входящих в зону ответственности федерации, а также национальных команд мы пригласили в страну высококлассных иностранных тренеров и экспертов. На должность спортивного директора был назначен, я бы сказал, не нуждающийся в представлении канадец Пьер Лафонтен. Главным тренером сборной по плаванию стал швейцарец Лука Габрило — специалист с более чем 15‑летним опытом, работавший у себя в стране, а также США, Израиле, Румынии, Чехии, на Филиппинах и в Австралии. Его воспитанники добивались успехов на чемпионатах Европы и мира. По художественному плаванию мы начали сотрудничество с Оксаной Письменной — бывшим членом национальной команды Украины, заслуженным мастером спорта и тренером. Водное поло было доверено хорвату Горану Сабличу, а по прыжкам в воду мы продолжили успешное сотрудничество с россиянином Антоном Мельниковым.

– И напоследок: в этом году в Азербайджане впервые пройдет этап Кубка мира по плаванию. Насколько важен для страны и спорта турнир Silk Road Tour?

– Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня является спортивной страной. За последние годы, наряду с крупными политическими и культурными событиями, наше государство неоднократно успешно принимало международные турниры, демонстрируя высокий уровень организации и гостеприимства. Логичным продолжением этого стало присвоение Баку статуса Всемирной спортивной столицы 2026 года. Под руководством главы государства в стране создана спортивная инфраструктура, соответствующая международным стандартам, в том числе современные бассейны, что открывает широкие возможности для проведения международных соревнований. Мы хотим использовать эти возможности, проводить различные турниры, чтобы повышать интерес к водным видам спорта, развивать их и, конечно, чтобы Азербайджан оставался в центре внимания мирового спортивного сообщества.

Этап Silk Road Tour в Баку пройдет 1-3 октября во Дворце водных видов спорта. Этот турнир станет частью престижного Кубка мира, в котором традиционно участвуют ведущие пловцы и начисляются международные рейтинговые очки. В связи с проведением соревнований в ноябре нашу страну посетил президент World Aquatics Хусейн Аль‑Мусаллам, и мы подписали соответствующее соглашение. Постараемся организовать турнир на самом высоком уровне в спортивной столице мира — нашем Баку, и сделать так, чтобы 2026 год стал для водных видов спорта еще более успешным, чем предыдущий.