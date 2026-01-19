Голос разума в Иране: президент Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул необходимость скорейшей отмены интернет-ограничений, заявив, что рекомендовал как можно быстрее снять ограничения на доступ в сеть для поддержки интернет-бизнеса и снижения коммуникационных барьеров.

Выступая на заседании кабинета министров в воскресенье, 18 января 2026 года, Пезешкиан сообщил, что после встречи с представителями цифровой экономики он передал эту рекомендацию Али Лариджани, подчеркнув, что смягчение интернет-ограничений имеет ключевое значение для поддержки онлайн-бизнеса и улучшения экономической активности.

Ссылаясь на консультации, прошедшие в Высшем совете национальной безопасности, а также на свою встречу с верховным лидером Ирана, президент затронул вопрос рассмотрения судебных дел лиц, задержанных в связи с недавними террористическими инцидентами.

Он отметил, что особое внимание уделяется максимальной точности и справедливости при рассмотрении таких дел, добавив, что к тем, кто не играл ключевой роли в инцидентах, следует проявлять снисхождение, тогда как дела убийц и организаторов должны рассматриваться в рамках установленных судебных и силовых процедур. По его словам, одних лишь арестов недостаточно, и права ни одного человека не должны быть нарушены.

Пезешкиан также подчеркнул необходимость детального пересмотра разведывательных, силовых и оперативных подходов к протестам и беспорядкам.

Он призвал к переоценке и исправлению управленческих и практических недочётов с привлечением экспертов из университетов, социологов и организаций гражданского общества, отметив, что выявление как слабых, так и сильных сторон необходимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Критикуя поведение некоторых мировых лидеров, в частности США, Израиля и их сторонников, президент поставил под сомнение международную реакцию на недавние события в Иране, задав вопрос, «как где бы то ни было в мире могут оправдываться атаки на мирных жителей, рынки и места отправления религиозных культов».

После недавних беспорядков в Иране доступ к интернету был нарушен и подвергся жёстким ограничениям по распоряжению силовых структур.