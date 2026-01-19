USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Голос разума в Иране: президент Пезешкиан

14:11 312

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул необходимость скорейшей отмены интернет-ограничений, заявив, что рекомендовал как можно быстрее снять ограничения на доступ в сеть для поддержки интернет-бизнеса и снижения коммуникационных барьеров.

Выступая на заседании кабинета министров в воскресенье, 18 января 2026 года, Пезешкиан сообщил, что после встречи с представителями цифровой экономики он передал эту рекомендацию Али Лариджани, подчеркнув, что смягчение интернет-ограничений имеет ключевое значение для поддержки онлайн-бизнеса и улучшения экономической активности.

Ссылаясь на консультации, прошедшие в Высшем совете национальной безопасности, а также на свою встречу с верховным лидером Ирана, президент затронул вопрос рассмотрения судебных дел лиц, задержанных в связи с недавними террористическими инцидентами.

Он отметил, что особое внимание уделяется максимальной точности и справедливости при рассмотрении таких дел, добавив, что к тем, кто не играл ключевой роли в инцидентах, следует проявлять снисхождение, тогда как дела убийц и организаторов должны рассматриваться в рамках установленных судебных и силовых процедур. По его словам, одних лишь арестов недостаточно, и права ни одного человека не должны быть нарушены.

Пезешкиан также подчеркнул необходимость детального пересмотра разведывательных, силовых и оперативных подходов к протестам и беспорядкам.

Он призвал к переоценке и исправлению управленческих и практических недочётов с привлечением экспертов из университетов, социологов и организаций гражданского общества, отметив, что выявление как слабых, так и сильных сторон необходимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Критикуя поведение некоторых мировых лидеров, в частности США, Израиля и их сторонников, президент поставил под сомнение международную реакцию на недавние события в Иране, задав вопрос, «как где бы то ни было в мире могут оправдываться атаки на мирных жителей, рынки и места отправления религиозных культов».

После недавних беспорядков в Иране доступ к интернету был нарушен и подвергся жёстким ограничениям по распоряжению силовых структур.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1406
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9288
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 313
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 351
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 453
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 472
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 583
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1101
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2109
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6587
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1130

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1406
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9288
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 313
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 351
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 453
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 472
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 583
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1101
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2109
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6587
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться