Американские военные покинули Ирак, кроме Курдистана

Соединенные Штаты завершили вывод своих военных с объектов на территории Ирака, за исключением баз, расположенных в полуавтономном регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на иракское Министерство обороны.

Согласно его данным, последняя группа американских военных советников покинула авиабазу «Айн аль-Асад» в западной провинции Анбар, где контингент США находился свыше двадцати лет. Возглавляемая Вашингтоном коалиция по борьбе с группировкой «Исламское государство» также передала ряд военных объектов, включая штаб Объединенного оперативного командования, под полный контроль иракских сил безопасности.

В то же время американское военное присутствие сохраняется на авиабазе «Аль-Харир» в провинции Эрбиль на севере страны, расположенной в Иракском Курдистане. Этот регион имеет статус автономного федерального образования с собственными органами власти и структурами безопасности, при ограниченных полномочиях центрального правительства Ирака.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило телеканалу CNN, что информация, озвученная иракской стороной, соответствует действительности, однако подробностей не привело.

Численность американского контингента в Ираке неоднократно менялась с момента вторжения в 2003 году: в наиболее напряженный период она достигала 170 тыс. военнослужащих. В 2011 году войска были выведены, однако в 2014 году около 5 тыс. военных вновь были направлены в страну по запросу Багдада для содействия в борьбе с террористическими группировками. После объявления в декабре 2021 года о завершении боевой миссии в Ираке оставалось порядка 2,5 тыс. американских военнослужащих, работавших в консультативном формате. С 2023 года иракские власти настаивали на их полном выводе.

