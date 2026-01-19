USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Контакты по Украине: человек Путина переговорит с людьми Трампа

обновлено 15:11
15:11 896

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев проведет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

По его словам, переговоры запланированы на вторник, 20 января. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят предложенный США план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

* * * 14:38

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе для встречи с представителями американской делегации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Форум запланирован на период с 19 по 23 января. Ожидается, что представители политических кругов и делового сообщества сосредоточатся на вопросах международной безопасности, ключевых экономических тенденциях, а также на теме развития искусственного интеллекта. Основной темой мероприятия объявлен «Дух диалога».

Как сообщает The Financial Times, первоначально в программу входило обсуждение украинского урегулирования, однако на фоне внешнеполитической активности и заявлений со стороны США повестка была скорректирована. В результате участники также намерены рассмотреть ситуацию вокруг Гренландии.

Официальные представители России и российский бизнес не получают приглашений на форум с 2022 года.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 155
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 699
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1636
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1278
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3093
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10011
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2202
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1398
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1532
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1058
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1975

ЭТО ВАЖНО

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 155
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 699
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1636
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1278
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3093
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10011
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2202
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1398
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1532
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1058
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться