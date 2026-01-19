Контакты по Украине: человек Путина переговорит с людьми Трампа

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев проведет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X. По его словам, переговоры запланированы на вторник, 20 января. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят предложенный США план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

* * * 14:38



Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе для встречи с представителями американской делегации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.