Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Станьте владельцем квартиры в Gəncə Park City

С ипотечным кредитом Банка ABB
14:41 617

Банк ABB создал отличную возможность для тех, кто хочет приобрести квартиру в городе Гяндже на выгодных ипотечных условиях. Банк совместно с Gəncə Park City запустил ипотечный проект в этом городе.

Клиенты, мечтающие о покупке квартиры в Gəncə Park City, могут реализовать свои планы с ипотечным кредитом Банка ABB. Это первый проект жилищного кредитования, реализуемый Банком ABB в регионе. Данная возможность доступна всем, кто имеет официальный доход.

Условия ипотечного кредита:

Сумма: до 300 000 манатов;

Срок: до 20 лет;

Первоначальный взнос: 20%;

Годовая процентная ставка: 11%.

Проект Gəncə Park City, занимающий территорию в 22 гектара, объединяет различные жилые комплексы, детский сад, школу, отель, бизнес и коммерческие объекты, фитнес-центры, кафе и рестораны.

Жилой комплекс строится по популярной современной концепции «город в городе». В настоящее время ведутся строительные работы первого этапа проекта. В рамках этого этапа будет построено 750 квартир в 9 зданиях высотой 13, 14 и 16 этажей.

С выгодными условиями ипотечного кредита Банка ABB вы можете ознакомиться здесь и подать онлайн-заявку на кредит.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, через Информационный центр Банка по номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 157
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 701
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1638
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1279
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3094
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10011
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2204
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1398
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1532
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1058
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1976

