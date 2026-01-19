Станьте владельцем квартиры в Gəncə Park City

Банк ABB создал отличную возможность для тех, кто хочет приобрести квартиру в городе Гяндже на выгодных ипотечных условиях. Банк совместно с Gəncə Park City запустил ипотечный проект в этом городе.

Клиенты, мечтающие о покупке квартиры в Gəncə Park City, могут реализовать свои планы с ипотечным кредитом Банка ABB. Это первый проект жилищного кредитования, реализуемый Банком ABB в регионе. Данная возможность доступна всем, кто имеет официальный доход.

Условия ипотечного кредита:

Сумма: до 300 000 манатов;

Срок: до 20 лет;

Первоначальный взнос: 20%;

Годовая процентная ставка: 11%.

Проект Gəncə Park City, занимающий территорию в 22 гектара, объединяет различные жилые комплексы, детский сад, школу, отель, бизнес и коммерческие объекты, фитнес-центры, кафе и рестораны.

Жилой комплекс строится по популярной современной концепции «город в городе». В настоящее время ведутся строительные работы первого этапа проекта. В рамках этого этапа будет построено 750 квартир в 9 зданиях высотой 13, 14 и 16 этажей.

С выгодными условиями ипотечного кредита Банка ABB вы можете ознакомиться здесь и подать онлайн-заявку на кредит.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, через Информационный центр Банка по номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.