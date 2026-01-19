В Азербайджане замглавы ИВ решила уйти после скандального видео мужа

Заместитель главы Исполнительной власти Физулинского района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльбахар Эйвазова оказалась в центре внимания после распространения в социальных сетях видеозаписей с участием ее супруга Габиля Эйвазова.

На кадрах, опубликованных в социальной сети TikTok, Габиль Эйвазов во время застолья вышел в прямой эфир, в ходе которого допустил оскорбительные высказывания в отношении религии, сопровождал их неприличными жестами, а также насмешливо высказывался о намазе. Эти действия вызвали широкий общественный резонанс и критику. После произошедшего Гюльбахар Эйвазова подала заявление об увольнении по собственному желанию. В ИВ Физулинского района сообщили, что на данный момент соответствующий приказ еще не подписан.

В структуре ИВ отметили, что ранее Эйвазова работала учителем. Ее супруг является бывшим сотрудником полиции, в последующие годы работал водителем. По словам представителей ИВ, подобное поведение Г.Эйвазова стало неожиданным.

Также было подчеркнуто, что решение об уходе с занимаемой должности Гюльбахар Эйвазова приняла самостоятельно.