Давос без Тегерана: главу МИД Ирана отстранили от форума

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не примет участия в ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в этом году. Об этом сообщила пресс-служба форума, передает Iran International.

«Хотя приглашение было направлено еще прошлой осенью, трагическая гибель гражданских лиц в Иране в последние недели означает, что в этом году представительство иранского правительства в Давосе было бы неуместным», – говорится в заявлении ВЭФ, опубликованном в социальной сети X.

Решение было принято на фоне усиливающегося давления со стороны правозащитных организаций и политических деятелей, которые настаивали на том, что Тегерану не следует предоставлять международную площадку в условиях продолжающихся репрессивных мер внутри страны. В частности, базирующаяся в США организация United Against Nuclear Iran (UANI) призывала руководство форума отозвать приглашение главе МИД Ирана, ранее заявленному в числе спикеров.

С критикой приглашения также выступил американский сенатор Линдси Грэм. В публикации в X он назвал возможное участие иранского министра «крайне негативным сигналом» для протестующих в Иране и поставил под сомнение обоснованность такого шага со стороны форума.

56-я сессия Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 19 по 23 января. В ходе мероприятия представители мировой политической и деловой элиты намерены обсудить актуальные вопросы экономики и международной безопасности.

Ожидается, что в форуме примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Самой многочисленной станет американская делегация, которую возглавит президент Дональд Трамп.