USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Давос без Тегерана: главу МИД Ирана отстранили от форума

14:56 729

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не примет участия в ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в этом году. Об этом сообщила пресс-служба форума, передает Iran International.

«Хотя приглашение было направлено еще прошлой осенью, трагическая гибель гражданских лиц в Иране в последние недели означает, что в этом году представительство иранского правительства в Давосе было бы неуместным», – говорится в заявлении ВЭФ, опубликованном в социальной сети X.

Решение было принято на фоне усиливающегося давления со стороны правозащитных организаций и политических деятелей, которые настаивали на том, что Тегерану не следует предоставлять международную площадку в условиях продолжающихся репрессивных мер внутри страны. В частности, базирующаяся в США организация United Against Nuclear Iran (UANI) призывала руководство форума отозвать приглашение главе МИД Ирана, ранее заявленному в числе спикеров.

С критикой приглашения также выступил американский сенатор Линдси Грэм. В публикации в X он назвал возможное участие иранского министра «крайне негативным сигналом» для протестующих в Иране и поставил под сомнение обоснованность такого шага со стороны форума.

56-я сессия Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 19 по 23 января. В ходе мероприятия представители мировой политической и деловой элиты намерены обсудить актуальные вопросы экономики и международной безопасности.

Ожидается, что в форуме примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Самой многочисленной станет американская делегация, которую возглавит президент Дональд Трамп.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 161
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 706
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1641
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1281
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3095
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10012
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2206
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1398
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1534
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1059
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1977

ЭТО ВАЖНО

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 161
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 706
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1641
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1281
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3095
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10012
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2206
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1398
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1534
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1059
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться