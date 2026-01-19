Делегация МЧС Азербайджана в Малайзии

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым посетила Малайзию, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В рамках визита министр Кямаледдин Гейдаров встретился с главным комиссаром штаба гражданской обороны Малайзии Мухаммадом Абидином Абд Рахманом.

На встрече была подчеркнута возрастающая важность международного сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями на фоне изменения климата, интенсификации стихийных бедствий и техногенных катастроф. Было отмечено, что в рамках сотрудничества, основанного на дружбе и взаимном доверии между странами, взаимовыгодно обмениваться опытом в области ликвидации последствий стихийных бедствий и кризисов между органами реагирования на чрезвычайные ситуации Азербайджанской Республики и Малайзии, а также осуществлять совместные программы обучения и повышения квалификации.

В этом контексте была выражена уверенность, что нынешний визит и проведенные обсуждения придадут импульс расширению отношений.

Встреча включала широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.