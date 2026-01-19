USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Делегация МЧС Азербайджана в Малайзии

14:57 440

Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым посетила Малайзию, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В рамках визита министр Кямаледдин Гейдаров встретился с главным комиссаром штаба гражданской обороны Малайзии Мухаммадом Абидином Абд Рахманом.

На встрече была подчеркнута возрастающая важность международного сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями на фоне изменения климата, интенсификации стихийных бедствий и техногенных катастроф. Было отмечено, что в рамках сотрудничества, основанного на дружбе и взаимном доверии между странами, взаимовыгодно обмениваться опытом в области ликвидации последствий стихийных бедствий и кризисов между органами реагирования на чрезвычайные ситуации Азербайджанской Республики и Малайзии, а также осуществлять совместные программы обучения и повышения квалификации.

В этом контексте была выражена уверенность, что нынешний визит и проведенные обсуждения придадут импульс расширению отношений.

Встреча включала широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 162
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 708
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1641
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1283
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3095
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10012
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2208
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1402
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1535
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1059
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1979

