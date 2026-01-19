В Казахстане приостановлена нефтедобыча на двух месторождениях

Казахстанская нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл» (ТШО) временно приостановила добычу на месторождениях Тенгиз и Королев в связи с проблемами в распределении электроэнергии, которые возникли после пожара, сообщают казахстанские СМИ.

Утром 18 января персонал завода был выведен в безопасную зону из-за серии возгораний на электростанции.

В своем заявлении «Тенгизшевройл» подчеркнула, что пострадавших в результате инцидента нет, и обеспечение безопасности персонала остается их приоритетом.

По информации компании, средняя добыча нефти на Тенгизском месторождении в 2025 году составила около 860 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на стабильность инфраструктуры на всемирно известном Тенгизском месторождении, временная приостановка работ усугубляет уже существующие проблемы, связанные с ограничениями на ключевом черноморском терминале.