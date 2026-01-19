USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Дорожная полиция предупреждает...

15:22 768

20 Января в связи с Днем всенародной скорби на ряде улиц и проспектов Баку будет ограничиваться и перенаправляться движение транспорта.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что 20 января с 08:00 и до окончания памятных мероприятий в Баку будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающих и соединяющихся с Парламентским проспектом.

«Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения безопасного, бесперебойного и комфортного передвижения граждан, пришедших почтить память жертв трагедии 20 Января.

Движение транспорта в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, на перекрестках улиц Мехди Гусейна, Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

Рекомендуем максимально ограничить использование личного автотранспорта по данному направлению и отдать предпочтение общественному транспорту», - говорится в сообщении ведомства.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 165
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 718
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1648
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1288
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3098
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10012
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2212
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1405
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1538
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1060
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1985

