Дорожная полиция предупреждает...

20 Января в связи с Днем всенародной скорби на ряде улиц и проспектов Баку будет ограничиваться и перенаправляться движение транспорта.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что 20 января с 08:00 и до окончания памятных мероприятий в Баку будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающих и соединяющихся с Парламентским проспектом.

«Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения безопасного, бесперебойного и комфортного передвижения граждан, пришедших почтить память жертв трагедии 20 Января.

Движение транспорта в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, на перекрестках улиц Мехди Гусейна, Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

Рекомендуем максимально ограничить использование личного автотранспорта по данному направлению и отдать предпочтение общественному транспорту», - говорится в сообщении ведомства.