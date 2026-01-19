USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Лукашенко о помощи Венесуэле и благодарности Трампу

15:37 592

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что думает, как помочь дружественной Венесуэле. Об этом сообщает АТСС.

«Друзей мало, а если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами, но как вот сейчас на таком расстоянии, думаем, как помочь, не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя», — рассказал Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Он отметил, что до сих пор благодарен Трампу за откровенность.

«Открыто говорит: нам надо Венесуэлу, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландию, потому что для обороны важно, ну или редкоземельные металлы, нефть, газ, все там есть. Он открыто об этом говорит, что дипломаты не приемлют. Да и я», – указал белорусский лидер. 

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 166
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 719
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1650
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1288
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3098
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10012
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2213
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1405
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1538
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1060
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1986

