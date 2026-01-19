Лукашенко о помощи Венесуэле и благодарности Трампу

«Друзей мало, а если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами, но как вот сейчас на таком расстоянии, думаем, как помочь, не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя», — рассказал Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Он отметил, что до сих пор благодарен Трампу за откровенность.

«Открыто говорит: нам надо Венесуэлу, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландию, потому что для обороны важно, ну или редкоземельные металлы, нефть, газ, все там есть. Он открыто об этом говорит, что дипломаты не приемлют. Да и я», – указал белорусский лидер.