Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Гренландская пауза: Норвегия и Нидерланды сворачивают свои миссии

Норвегия последует примеру Германии и отзовет двух своих военнослужащих из Гренландии, сообщила пресс-секретарь норвежских вооруженных сил Стина Барклай Гаасланд в интервью телеканалу NPK.

«Целью было участие в первоначальной работе по определению возможностей дальнейшего сотрудничества с союзниками для укрепления безопасности в Арктике», – пояснила Гаасланд.

Тем временем исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что миссия двух нидерландских офицеров, направленных на подготовку учений НАТО в Гренландии, завершена, и они покинут остров в понедельник. По его словам, подготовка к учениям на острове продолжается.

Ранее своих военнослужащих из Гренландии вернула Германия. В Министерстве обороны ФРГ отметили, что миссия на острове прошла «успешно» и была завершена в соответствии с планом.

