Образованные, но безработные

Согласно данным Государственного агентства занятости Азербайджана, наибольшие сложности с трудоустройством после окончания вуза в республике испытывают выпускники Нахчыванского института учителей - без работы остаются 63,9% его выпускников. Далее в рейтинге следуют Бакинский университет для девушек (61%) и Бакинский Славянский университет (59,8%).
Наилучшие же показатели по трудоустройству среди выпускников у Бакинской высшей школы нефти - лишь 24,9% окончивших этот вуз остаются без работы.
Полный рейтинг азербайджанских вузов по такому критерию, как безработица среди выпускников, выглядит следующим образом:
1. Нахчыванский институт учителей - 63,9%
2. Бакинский университет для девушек - 61%
3. Бакинский Славянский университет - 59,8%
4. Мингячевирский государственный университет - 59,8%
5. Азербайджанский государственный университет культуры и искусств - 59,7%
6. Бакинская музыкальная академия - 58%
7. Азербайджанская национальная консерватория - 57,1%
8. Бакинский государственный университет - 56,6%
9. Шемахинский филиал АГПУ - 54,8%
10. Азербайджанский государственный аграрный университет - 54,4%
11. Нахчыванский государственный университет — 52,1%
12. Азербайджанская спортивная академия - 50,7%
13. Сумгаитский государственный университет — 49,5%
14. Азербайджанский технологический университет - 48,7%
15. Азербайджанский университет кооперации — 47,3%
16. Азербайджанский университет - 47,1%
17. Азербайджанский государственный педагогический университет - 47%
18. Губинский филиал АГПУ - 46,9%
19. Азербайджанский технический университет — 46,8%
20. Бакинский Евразийский университет - 46%
21. Ленкоранский государственный университет — 44,7%
22. Западно-Каспийский университет - 44,3%
23. Азербайджанский государственный экономический университет - 44,1%
24. Университет Хазар - 44%
25. Азербайджанская академия труда и социальных отношений – 43,4%
26. Бакинский университет бизнеса - 40,2%
27. Университет ADA - 37,3%
28. Азербайджанский университет туризма и менеджмента - 37,1%
29. Академия государственного управления при президенте АР - 36,2%
30. Национальная академия авиации - 36,1%
31. Бакинский инженерный университет - 35,5%
32. Азербайджанский университет архитектуры и строительства — 34,8%
33. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 33,4%
34. Бакинская высшая школа нефти - 24,9%
Отметим, что данные рейтинга охватывают 5-летний период: с 2018 по 2022 год включительно.