Образованные, но безработные

Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 722

Согласно данным Государственного агентства занятости Азербайджана, наибольшие сложности с трудоустройством после окончания вуза в республике испытывают выпускники Нахчыванского института учителей - без работы остаются 63,9% его выпускников. Далее в рейтинге следуют Бакинский университет для девушек (61%) и Бакинский Славянский университет (59,8%).

Наилучшие же показатели по трудоустройству среди выпускников у Бакинской высшей школы нефти - лишь 24,9% окончивших этот вуз остаются без работы. 

Полный рейтинг азербайджанских вузов по такому критерию, как безработица среди выпускников, выглядит следующим образом: 

1. Нахчыванский институт учителей - 63,9%

2. Бакинский университет для девушек - 61%

3. Бакинский Славянский университет - 59,8%

4. Мингячевирский государственный университет - 59,8%

5. Азербайджанский государственный университет культуры и искусств - 59,7%

6. Бакинская музыкальная академия - 58%

7. Азербайджанская национальная консерватория - 57,1%

8. Бакинский государственный университет - 56,6%

9. Шемахинский филиал АГПУ - 54,8%

10. Азербайджанский государственный аграрный университет - 54,4%

11. Нахчыванский государственный университет — 52,1%

12. Азербайджанская спортивная академия - 50,7%

13. Сумгаитский государственный университет — 49,5%

14. Азербайджанский технологический университет - 48,7%

15. Азербайджанский университет кооперации — 47,3%

16. Азербайджанский университет - 47,1%

17. Азербайджанский государственный педагогический университет - 47%

18. Губинский филиал АГПУ - 46,9%

19. Азербайджанский технический университет — 46,8%

20. Бакинский Евразийский университет - 46%

21. Ленкоранский государственный университет — 44,7%

22. Западно-Каспийский университет - 44,3%

23. Азербайджанский государственный экономический университет - 44,1%

24. Университет Хазар - 44%

25. Азербайджанская академия труда и социальных отношений – 43,4%

26. Бакинский университет бизнеса - 40,2%

27. Университет ADA - 37,3%

28. Азербайджанский университет туризма и менеджмента - 37,1%

29. Академия государственного управления при президенте АР - 36,2%

30. Национальная академия авиации - 36,1%

31. Бакинский инженерный университет - 35,5%

32. Азербайджанский университет архитектуры и строительства — 34,8%

33. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 33,4%

34. Бакинская высшая школа нефти - 24,9%

Отметим, что данные рейтинга охватывают 5-летний период: с 2018 по 2022 год включительно.

