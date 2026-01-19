USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Арестованный Карапетян зарегистрировал свою партию

16:07 272

Движение «По-нашему», инициированное армяно-российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, зарегистрировалось в качестве политической силы. Новая партия получила название «Сильная Армения», сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь движения Марианна Каграманян сообщила, что организационная работа партии во главе с Самвелом Карапетяном находится на завершающей стадии. По ее словам, в ближайшее время партия представит «свое видение развития Армении».

Самвел Карапетян является владельцем группы компаний «Ташир». По оценке Forbes, его состояние составляет около 3,2 млрд долларов. Среди активов группы в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении в отношении Карапетяна выдвинуты обвинения, в том числе по статье о публичных призывах к захвату власти. Позднее ему также были предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 169
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 725
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1654
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1290
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3104
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10015
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2219
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1407
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1540
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1062
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1989

ЭТО ВАЖНО

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 169
Образованные, но безработные
Образованные, но безработные Рейтинг вузов Азербайджана по безработице среди выпускников
15:58 725
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 1654
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1290
Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам добавлено видео; обновлено
14:31 3104
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 10015
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 2219
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 1407
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 1540
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 1062
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу
Армения и Турция: Ереван боится спугнуть удачу обновлено 14:54
14:54 1989
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться