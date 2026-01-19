Арестованный Карапетян зарегистрировал свою партию

Движение «По-нашему», инициированное армяно-российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, зарегистрировалось в качестве политической силы. Новая партия получила название «Сильная Армения», сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь движения Марианна Каграманян сообщила, что организационная работа партии во главе с Самвелом Карапетяном находится на завершающей стадии. По ее словам, в ближайшее время партия представит «свое видение развития Армении».

Самвел Карапетян является владельцем группы компаний «Ташир». По оценке Forbes, его состояние составляет около 3,2 млрд долларов. Среди активов группы в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении в отношении Карапетяна выдвинуты обвинения, в том числе по статье о публичных призывах к захвату власти. Позднее ему также были предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств.