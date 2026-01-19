Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января

19 января уполномоченный по правам человека в Азербайджанской Республике (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю годовщины трагедии 20 января, которая увековечена в памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

«Прошло 36 лет со дня военной интервенции, осуществленной в ночь с 19 на 20 января 1990 года вооруженными силами бывшего СССР против мирного населения с целью насильственного подавления национальной воли азербайджанского народа и его стремления к независимости.

Как следствие этого кровавого акта, совершенного против человечности, были грубо нарушены положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов в области прав человека. Трагедия 20 января, повлекшая за собой огромные потери, по своей сущности и масштабам является одним из самых чудовищных преступлений XX века.

В ту ночь применение несоразмерной военной силы против безоружного гражданского населения в городе Баку и других районах республики привело к гибели 150 мирных жителей и ранению 744 человек. Вследствие этого, наряду с нормами международного права, были грубо нарушены соответствующие положения конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР, а наш многонациональный народ, вставший на защиту своих земель и национальной идентичности, подвергся актам зверского убийства.

Применение военной силы против гражданского населения, посягательство на жизнь и здоровье людей без предварительного предупреждения и при отсутствии какой-либо реальной угрозы запрещены международным правом в области прав человека и представляют собой нарушение неотъемлемых прав, которые должны быть обеспечены даже в условиях чрезвычайного положения. Именно поэтому события 20 января подтверждают факт грубого нарушения международно-правовых обязательств», - говорится в заявлении омбудсмена.

Сабина Алиева подчеркнула, что в то время наиболее значимое заявление от имени азербайджанского народа сделал Общенациональный лидер Гейдар Алиев, проживавший на тот период в Москве.

«Несмотря на оказываемое давление и угрозу личной безопасности, 21 января 1990 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил перед средствами массовой информации в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, открыто и однозначно осудив тяжкое преступление, совершенное против мирного населения, заявив о прямой ответственности руководства бывшего СССР. Данное заявление имело важное историческое значение, поскольку содержало первую политическую и правовую оценку трагедии 20 января.

Более того, неспособность международного сообщества и соответствующих международных организаций в тот период дать надлежащую политическую и правовую оценку этим событиям привела к подрыву принципов международного правосудия и формированию атмосферы безнаказанности. Отсутствие своевременного и принципиального ответа в рамках механизмов ООН по правам человека на эти массовые и тяжкие нарушения впоследствии создало благоприятную среду для совершения других серьезных преступлений против прав человека в регионе», - отметила омбудсмен.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиев подчеркнула, что для восстановления справедливости необходимо проведение объективного и всестороннего расследования трагедии 20 января с точки зрения международного права, ее признание преступлением против человечности, а также обеспечение юридической ответственности не только непосредственных исполнителей, но и всех должностных лиц, причастных к этой трагедии.

«В этой связи я призываю международные организации, в особенности соответствующие механизмы ООН, занять принципиальную позицию, скоординировать действия для привлечения к ответственности виновных в трагических событиях 20 января и дать международно-правовую оценку этому кровавому деянию.

Светлая память о шехидах 20 января навсегда останется в памяти азербайджанского народа», - заявила омбудсмен Азербайджана.