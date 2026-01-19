Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?

Комментируя эти планы, политолог Эльхан Шахиноглу в интервью haqqin.az заявил, что Азербайджан будет использовать различные транспортные маршруты. По его словам, в определенной степени нынешняя ситуация напоминает процесс доставки азербайджанской нефти на мировые рынки в середине 1990-х годов.

Он отметил, что после подписания нефтяного контракта в 1994 году главным вопросом было, через какие страны и по каким маршрутам азербайджанская нефть будет поступать на мировые рынки. Тогда за короткий промежуток времени были введены в эксплуатацию три нефтепровода — Баку – Новороссийск, Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан.

«Это было важно для Азербайджана, поскольку обеспечивало диверсификацию поставок нефти. Когда страна зависит от одного направления, любое государство на этом маршруте может создавать проблемы, требовать более высокие транзитные или таможенные сборы либо по политическим причинам приостанавливать работу трубопровода. Наличие же трех трубопроводов дало Азербайджану возможность как диверсифицировать экспорт нефти, так и поставлять ее на мировые рынки по приемлемым ценам», — отметил политолог.

По мнению Шахиноглу, аналогичная ситуация складывается и сейчас при эксплуатации Срединного коридора: как и в случае с нефтепроводами, у Азербайджана будет три направления. Он напомнил, что железная дорога Баку – Тбилиси – Карс уже функционирует и объемы грузоперевозок по ней растут, а также будет построен маршрут через Армению — так называемый TRIPP и дорога через Иран — «Коридор Арас».

«По трем направлениям Азербайджан подключится к Срединному коридору и будет использовать тот путь, который окажется наиболее выгодным для перевозки товаров из Китая и других стран Центральной Азии. При необходимости можно задействовать все маршруты. Грузия понимает, что после ввода в эксплуатацию «Коридора Арас» и «Маршрута Трампа» использование Срединного коридора через грузинскую территорию может сократиться. В этой связи Тбилиси уже сейчас торопится и старается модернизировать автомобильные дороги в направлении Азербайджана, Турции и Армении», — сказал Шахиноглу.

Он также отметил, что Срединный коридор — это не только железная дорога: грузы будут доставляться на европейские рынки и автомобильным транспортом, в том числе грузовыми машинами. Именно поэтому, по его словам, Грузия стремится как можно быстрее обновить свою дорожную инфраструктуру, чтобы Азербайджан и страны Центральной Азии продолжали активно использовать грузинское направление.