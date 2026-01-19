USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева

16:53 1175

Влиятельный Фонд шейха Зайеда Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил имена лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» 2026 года. В числе тех, кто удостоен премии, есть и президент Азербайджана Ильхам АлиевОб этом сообщается на официальном сайте Фонда шейха Зайеда.

В информации отмечается, что эта премия присуждается за парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе.

Лауреаты 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования.

Член жюри «Премии Зайеда за человеческое братство» и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам сказал: «В этом году комитет «Премии Зайеда за человеческое братство» выбрал исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор олицетворяет миссию и цели премии в области продвижения и развития культуры диалога и сосуществования. Он считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением».

Награды будут вручены на торжественной церемонии в Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля нынешнего года.

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 130
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 312
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2242
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 882
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1163
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1176
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7349
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1566
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2894
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1741

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 130
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 312
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2242
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 882
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1163
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1176
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7349
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1566
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2894
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться