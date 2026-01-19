Алкоголь уже не в моде

Крупнейшие мировые производители крепкого алкоголя столкнулись с рекордно низким спросом на свою продукцию, из-за чего на их складах скопились запасы продукции на общую сумму 22 миллиарда долларов. Это самый высокий уровень запасов почти за десятилетие, пишет газета Financial Times. Среди причин — популярность здорового образа жизни.

Речь идет о запасах на складах компаний Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau. Например, на складах французского производителя коньяка Rémy сейчас есть запасы алкоголя на сумму в €1,8 млрд. На текущий момент они почти вдвое превышают его годовой доход и приближаются к полной рыночной капитализации компании, отмечает FT.

Из-за накопления нереализованной продукции на складах компании вынуждены консервировать заводы. Например, японская группа компаний Suntory закрыла свой главный завод по производству бурбона Jim Beam в штате Кентукки как минимум на год. Diageo приостановила производство виски на своих предприятиях в Техасе и Теннесси до лета этого года.

Цены компании также снижают: во время пандемии COVID-19 коньяк Hennessy от LVMH стоил в США до $45 за бутылку, а сейчас его цена снизилась до $35.

Как отмечает FT, компании резко увеличили производство алкоголя, отреагировав на бум потребления алкоголя в период пандемии. Однако позднее, в 2021-2022 годах, «все потеряли контроль над ситуацией» и поняли, что «так будет не всегда», считает аналитик компании Bernstein Тревор Стирлинг. Спрос в последующие годы начал снижаться.

Причиной стали, как пишет газета, рост инфляции и сокращение доходов населения, а также более глубокие социальные изменения. В частности, изменилось отношение к потреблению крепкого алкоголя и популяризация здорового образа жизни, в том числе на фоне широкого распространения препаратов для снижения веса по типу Ozempic.