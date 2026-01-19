USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Алкоголь уже не в моде

16:58 1679

Крупнейшие мировые производители крепкого алкоголя столкнулись с рекордно низким спросом на свою продукцию, из-за чего на их складах скопились запасы продукции на общую сумму 22 миллиарда долларов. Это самый высокий уровень запасов почти за десятилетие, пишет газета Financial Times. Среди причин — популярность здорового образа жизни.

Речь идет о запасах на складах компаний Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau. Например, на складах французского производителя коньяка Rémy сейчас есть запасы алкоголя на сумму в €1,8 млрд. На текущий момент они почти вдвое превышают его годовой доход и приближаются к полной рыночной капитализации компании, отмечает FT.

Из-за накопления нереализованной продукции на складах компании вынуждены консервировать заводы. Например, японская группа компаний Suntory закрыла свой главный завод по производству бурбона Jim Beam в штате Кентукки как минимум на год. Diageo приостановила производство виски на своих предприятиях в Техасе и Теннесси до лета этого года.

Цены компании также снижают: во время пандемии COVID-19 коньяк Hennessy от LVMH стоил в США до $45 за бутылку, а сейчас его цена снизилась до $35. 

Как отмечает FT, компании резко увеличили производство алкоголя, отреагировав на бум потребления алкоголя в период пандемии. Однако позднее, в 2021-2022 годах, «все потеряли контроль над ситуацией» и поняли, что «так будет не всегда», считает аналитик компании Bernstein Тревор Стирлинг. Спрос в последующие годы начал снижаться.

Причиной стали, как пишет газета, рост инфляции и сокращение доходов населения, а также более глубокие социальные изменения. В частности, изменилось отношение к потреблению крепкого алкоголя и популяризация здорового образа жизни, в том числе на фоне широкого распространения препаратов для снижения веса по типу Ozempic.

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 132
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 312
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2243
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 885
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1165
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1177
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7349
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1567
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2895
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1741

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 132
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 312
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2243
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 885
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1165
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1177
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7349
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1567
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2895
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться