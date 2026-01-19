Гренландия не продается: датчане бойкотируют Давос

Правительство Дании отказалось направлять своих представителей на Всемирный экономический форум в Давосе в знак протеста против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любое решение об участии остается за соответствующим правительством. Но мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе», – говорится в заявлении ВЭФ.