Гренландия не продается: датчане бойкотируют Давос

Правительство Дании отказалось направлять своих представителей на Всемирный экономический форум в Давосе в знак протеста против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg.
«Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любое решение об участии остается за соответствующим правительством. Но мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе», – говорится в заявлении ВЭФ.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. По его словам, присоединение острова — вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку воды вокруг него насыщены кораблями России и Китая. Однако вооруженные силы Дании опровергли слова американского президента.
17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин против Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%, если европейские страны к тому моменту не согласятся продать Гренландию США. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не поддастся на угрозы американского президента.
Форум в Давосе открывается в понедельник. Трамп возглавит американскую делегацию, которая станет самой многочисленной за всю историю участия США в ВЭФ.