Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Гренландия не продается: датчане бойкотируют Давос

Правительство Дании отказалось направлять своих представителей на Всемирный экономический форум в Давосе в знак протеста против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любое решение об участии остается за соответствующим правительством. Но мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе», – говорится в заявлении ВЭФ.

 

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. По его словам, присоединение острова — вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку воды вокруг него насыщены кораблями России и Китая. Однако вооруженные силы Дании опровергли слова американского президента.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин против Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%, если европейские страны к тому моменту не согласятся продать Гренландию США. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не поддастся на угрозы американского президента.

Форум в Давосе открывается в понедельник. Трамп возглавит американскую делегацию, которая станет самой многочисленной за всю историю участия США в ВЭФ.

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
