В Иране назвали сроки восстановления интернета

«Интернет сегодня, завтра или максимум к концу недели (в пятницу) вернется в нормальное состояние», – приводит его слова агентство Fars.

Доступ к интернету в Иране восстановят не позднее 23 января, заявил вице-президент по науке, технологиям и экономике страны Хосейн Афшин.

Накануне сообщалось, что поисковая система Google снова стала доступна пользователям в Иране после полного отключения международного интернета вечером 8 января. Также иранские власти разблокировали сервис СМС-сообщений.

Ранее жители Тегерана сообщали о появлении соединения в их домах с низкой скоростью, однако доступ к интернету с мобильных телефонов оставался недоступен.

При этом в телеграм-каналах утверждается, что после заявления о восстановлении работы доступ к сервисам Google вновь был ограничен.