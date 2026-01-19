USD 1.7000
В Иране назвали сроки восстановления интернета

Доступ к интернету в Иране восстановят не позднее 23 января, заявил вице-президент по науке, технологиям и экономике страны Хосейн Афшин.

«Интернет сегодня, завтра или максимум к концу недели (в пятницу) вернется в нормальное состояние», – приводит его слова агентство Fars.

Накануне сообщалось, что поисковая система Google снова стала доступна пользователям в Иране после полного отключения международного интернета вечером 8 января. Также иранские власти разблокировали сервис СМС-сообщений.

Ранее жители Тегерана сообщали о появлении соединения в их домах с низкой скоростью, однако доступ к интернету с мобильных телефонов оставался недоступен.

При этом в телеграм-каналах утверждается, что после заявления о восстановлении работы доступ к сервисам Google вновь был ограничен.

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 134
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 313
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2244
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 888
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1167
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1181
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7352
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1575
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2897
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
«Лишь бы было»: депутат раскритиковал работу муниципалитетов
14:28 1741
