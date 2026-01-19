USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Уголовное дело против скандального реабилитационного центра

Инара Рафикгызы
17:22 1168

В отношении руководства реабилитационного центра Qurtuluş, действующего в городе Сумгаите, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По информации, полученной haqqin.az, в ходе расследования, проведенного прокуратурой Сумгаита, в реабилитационном центре были выявлены правонарушения. В связи с этим фактом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Отметим, что некоторое время назад реабилитационный центр Qurtuluş оказался в центре внимания в связи с лечением там заслуженного журналиста, много лет проработавшего телеведущим Насими Набизаде. Он был помещен в реабилитационный центр в сентябре прошлого года. Несколько дней назад стало известно, что он покинул его.

Наряду с Набизаде в сентябре прошлого года в реабилитационном центре Qurtuluş начал лечение от алкогольной зависимости также известный журналист и телеведущий Джейхун Аскеров, сын Национального героя Азербайджана Салатын Аскеровой.

Центр распространил фотографии обоих журналистов, что вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о проведении расследования Сумгаитской городской прокуратурой по поступившим обращениям граждан относительно противоправных действий, происходящих на территории реабилитационного центра ООО Qurtuluş. На основании собранных в ходе расследования первичных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении двух или более лиц группой лиц в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 898
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 137
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 316
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2246
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 892
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1169
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1181
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7354
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1577
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2899

ЭТО ВАЖНО

Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 898
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 137
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 316
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2246
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 892
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1169
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1181
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7354
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1577
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 606
Ильхам Алиев в Цюрихе
Ильхам Алиев в Цюрихе фото
15:18 2899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться