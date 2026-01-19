Уголовное дело против скандального реабилитационного центра

По информации, полученной haqqin.az, в ходе расследования, проведенного прокуратурой Сумгаита, в реабилитационном центре были выявлены правонарушения. В связи с этим фактом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Отметим, что некоторое время назад реабилитационный центр Qurtuluş оказался в центре внимания в связи с лечением там заслуженного журналиста, много лет проработавшего телеведущим Насими Набизаде. Он был помещен в реабилитационный центр в сентябре прошлого года. Несколько дней назад стало известно, что он покинул его.

Наряду с Набизаде в сентябре прошлого года в реабилитационном центре Qurtuluş начал лечение от алкогольной зависимости также известный журналист и телеведущий Джейхун Аскеров, сын Национального героя Азербайджана Салатын Аскеровой.

Центр распространил фотографии обоих журналистов, что вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе.

В ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о проведении расследования Сумгаитской городской прокуратурой по поступившим обращениям граждан относительно противоправных действий, происходящих на территории реабилитационного центра ООО Qurtuluş. На основании собранных в ходе расследования первичных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении двух или более лиц группой лиц в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.