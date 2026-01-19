USD 1.7000
Победители конкурса «Восхождение» посетили ЧИРУП

В рамках Менторской программы для победителей четвертого конкурса «Восхождение» - Аслана Гасанли и Руфата Мамедханлы – был организован ознакомительный визит на принадлежащий ЗАО AzerGold Човдарский интегрированный региональный участок по переработке (ЧИРУП) в Дашкесанском районе.

В ходе визита победители конкурса ознакомились с процессом добычи на золоторудном месторождении «Човдар», а также с процессами переработки драгоценных металлов на ЧИРУП. Им предоставили подробную информацию об условиях труда и производственных возможностях завода, функционирующего на базе современной технологии сорбционного выщелачивания (CIL – Carbon in Leach) наряду с традиционным методом кучного выщелачивания (HLP – Heap Leach Pad).

Аслан Гасанли и Руфат Мамедханлы также приняли участие в оперативном совещании на ЧИРУП под председательством председателя Правления ЗАО AzerGold Закира Ибрагимова. В ходе совещания участники получили информацию о проектах, реализуемых компанией в регионах ее деятельности, действующих системах внутреннего контроля, а также о вопросах формирования эффективных механизмов работы на производственных площадках.

Визит оказался полезным с точки зрения ознакомления победителей конкурса в рамках Менторской программы с производственными и управленческими процессами, реализуемыми в горнодобывающей промышленности, и способствовал расширению их практических знаний и опыта.

