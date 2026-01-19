«Развод неизбежен»: ЕС и Украина обсуждают военный альянс без Америки

Как указывают источники издания, в ряде европейских столиц пришли к убеждению, что «теперь развод неизбежен», и все чаще звучат призывы к жестким ответным шагам со стороны Европы.

В структурах Европейского союза обсуждают вариант создания нового военного объединения с участием Украины без США на фоне претензии президента Дональда Трампа на Гренландию, пишет Politico.

«Коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения», – сказал журналистам дипломат.

Politico считает, что такой формат «потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность». При этом новое соглашение не закрывает дверь для взаимодействия с Вашингтоном, но и не рассматривает его как нечто само собой разумеющееся.

Издание обращает внимание, что в «коалицию желающих» входят и государства, не входящие в ЕС, в частности, Великобритания и Норвегия, а Украина является самой милитаризированной страной среди участников этого формата.

«Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила «коалиции желающих» окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства», – говорится в статье.