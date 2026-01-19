USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Трамп ударил по европейскому автопрому

17:44

Европейские автопроизводители столкнулись с обрушением акций после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил вновь повысить пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, ценные бумаги Mercedes-Benz AG упали на 6,7 процента, BMW AG — на 7 процентов, а Volkswagen AG — на 5,4 процента. Кроме того, почти на 5 процентов рухнули акции Porsche AG.

Агентство напомнило, что в конце минувшей недели глава Белого дома объявил о введении дополнительных, десятипроцентных пошлин на европейские товары. В частности, речь шла о германской и французской продукции. Между тем немецкие производители серьезно зависят от США как от основного рынка сбыта.

Кроме того, европейский автопром уже испытывает давление из-за пошлин, которые Трамп успел ввести. В настоящее время тарифы составляют 15 процентов на большинство автомобилей и комплектующих, импортируемых из Европейского союза.

Впрочем, автопроизводителям из ЕС вредят не только пошлины США. Они также страдают от падения продаж в Китае и более медленного, чем ожидалось перехода на электромобили, из-за чего многие из них отказались от своих экологических амбиций.

Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 3214
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 901
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 140
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 318
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2249
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 900
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1172
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1184
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7354
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1580
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
16:17 607
