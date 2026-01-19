Россия повезет газ в Армению через Азербайджан

В ближайшее время поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Армению будут осуществляться по новому маршруту — через территорию Азербайджана.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики Армении Лилит Шабоян. По ее словам, в настоящее время Армения сталкивается с трудностями при импорте сжиженного газа из традиционных направлений.

Отмечается, что поставки из Ирана осложнены по известным причинам, а на российском направлении проблемы связаны с функционированием пропускного пункта Верхний Ларс. В связи с этим было принято решение организовать импорт СПГ по железной дороге.

«Проблема будет решена в ближайшее время. Импорт сжиженного газа в Армению начнется по железной дороге, и российский сжиженный газ будет доставляться в Армению через территорию Азербайджана», — заявила Шабоян.

На вопрос о сроках начала поставок через Азербайджан она отметила, что это произойдет «скоро», не уточнив конкретную дату.

Между тем армянские СМИ сообщают, что в последние дни в стране зафиксирован рост цен на сжиженный газ, а также наблюдается дефицит данного вида топлива на внутреннем рынке.