От Украины к Гренландии: Давос резко сменил повестку

По информации FT, на 19 января в Давосе запланирована встреча советников по национальной безопасности европейских государств, которая изначально готовилась как площадка для обсуждения украинской тематики. Теперь в центре внимания окажется ситуация вокруг Гренландии.

Европейские лидеры и их делегации рассчитывали использовать площадку Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения гарантий безопасности для Украины, однако повестку неожиданно сместила тема Гренландии, сообщили источники Financial Times (FT).

Лидеры стран Евросоюза и их делегации, которым предстоят встречи с Дональдом Трампом и представителями американской администрации, «рвут свои записи» по Украине и подменяют их вариантами реакции ЕС на угрозы введения пошлин, а также предложениями по деэскалации вокруг Гренландии, пишет FT.

«Как можно сидеть за одним столом с этим парнем (Трампом) и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Вы не можете ему доверять, если только не решите полностью игнорировать реальность», – заявил изданию один из дипломатов.

Кроме того, по данным FT, руководители стран ЕС намерены провести экстренный саммит позднее на этой неделе – предварительно в четверг, уже после встреч с Трампом в Давосе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, накануне пообщавшаяся с американским президентом, сообщила, что Трамп «был заинтересован в том, чтобы выслушать» предложения по возможному компромиссу.