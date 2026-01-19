USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

От Украины к Гренландии: Давос резко сменил повестку

Европейские лидеры и их делегации рассчитывали использовать площадку Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения гарантий безопасности для Украины, однако повестку неожиданно сместила тема Гренландии, сообщили источники Financial Times (FT).

По информации FT, на 19 января в Давосе запланирована встреча советников по национальной безопасности европейских государств, которая изначально готовилась как площадка для обсуждения украинской тематики. Теперь в центре внимания окажется ситуация вокруг Гренландии.

Лидеры стран Евросоюза и их делегации, которым предстоят встречи с Дональдом Трампом и представителями американской администрации, «рвут свои записи» по Украине и подменяют их вариантами реакции ЕС на угрозы введения пошлин, а также предложениями по деэскалации вокруг Гренландии, пишет FT.

«Как можно сидеть за одним столом с этим парнем (Трампом) и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Вы не можете ему доверять, если только не решите полностью игнорировать реальность», – заявил изданию один из дипломатов.

Кроме того, по данным FT, руководители стран ЕС намерены провести экстренный саммит позднее на этой неделе – предварительно в четверг, уже после встреч с Трампом в Давосе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, накануне пообщавшаяся с американским президентом, сообщила, что Трамп «был заинтересован в том, чтобы выслушать» предложения по возможному компромиссу.

Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 13:32
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 Января
