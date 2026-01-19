USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Иранских прокси перебросили на границу с Сирией

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Иракские вооруженные формирования «Хашд аш-Шааби», известные своими тесными связями с Ираном, переброшены на сирийскую границу.

По данным иракских СМИ, размещение 25-й бригады - прокси-группировки, поддерживаемой Ираном, на сирийской границе направлено на предотвращение потенциальных попыток проникновения боевиков.

Официальные представители «Хашд аш-Шааби» утверждают, что развертывание военных на границе направлено на предотвращение проникновения террористических элементов в Ирак. Пресс-секретарь Министерства обороны Ирака генерал-майор Тахсин Хафаджи заявил, что они также сотрудничают с силами Пешмерга Курдского регионального правительства Ирака в вопросах обеспечения безопасности границы.

Между тем лидер шиитского национального движения в Ираке Муктада ас-Садр в своем заявлении обратил внимание на влияние событий в соседней Сирии на Ирак. Ас-Садр рекомендовал правительству и силам безопасности в Ираке серьезно отнестись к событиям в районах, прилегающих к иракской границе.

Напомним, сирийская армия в результате операций против YPG/SDF (курдские «отряды народной самообороны (YPG), «Сирийские демократические силы – ред.) за последние три дня освободила ряд стратегических районов на востоке Сирии.

