USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов

Отдел спорта
18:04 319

ФИФА утвердила полный состав участников и состав групп для турнира FIFA Series 2026. В нем примут участие 48 сборных (36 мужских и 12 женских), которые будут соревноваться в 12 группах во время международного окна для игр национальных команд в марте и апреле этого года.

Матчи пройдут в 11 странах, в том числе и в Азербайджане. При этом Руанда примет у себя игры сразу двух групп. Также матчи примут Австралия, Индонезия, Казахстан, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Узбекистан, Бразилия, Кот-д'Ивуар и Таиланд. В каждой группе будут играть команды из разных конфедераций.

В Баку приедут мужские сборные Омана (79-е место в рейтинге ФИФА), Сьерра-Леоне (120-е) и Сент-Люсии (167-е). Сборная Азербайджана, напомним, занимает в табели о рангах 127-ю позицию.

В группах команды проведут по два матча. Состав пар и расписание пока не названы.

В 2024 году Азербайджан также принимал матчи FIFA Series. Тогда наша команда обыграла Монголию (1:0) и сыграла вничью с Болгарией (1:1). Также в Баку играла сборная Танзании.

Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами
Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами видео; обновлено 16:44
16:44 4765
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 3215
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 909
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 145
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 320
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2251
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 907
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1177
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1185
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7359
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1583

ЭТО ВАЖНО

Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами
Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами видео; обновлено 16:44
16:44 4765
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 3215
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 909
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 145
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 320
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2251
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 907
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1177
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1185
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7359
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться