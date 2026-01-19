FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов

ФИФА утвердила полный состав участников и состав групп для турнира FIFA Series 2026. В нем примут участие 48 сборных (36 мужских и 12 женских), которые будут соревноваться в 12 группах во время международного окна для игр национальных команд в марте и апреле этого года.

Матчи пройдут в 11 странах, в том числе и в Азербайджане. При этом Руанда примет у себя игры сразу двух групп. Также матчи примут Австралия, Индонезия, Казахстан, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Узбекистан, Бразилия, Кот-д'Ивуар и Таиланд. В каждой группе будут играть команды из разных конфедераций.

В Баку приедут мужские сборные Омана (79-е место в рейтинге ФИФА), Сьерра-Леоне (120-е) и Сент-Люсии (167-е). Сборная Азербайджана, напомним, занимает в табели о рангах 127-ю позицию.

В группах команды проведут по два матча. Состав пар и расписание пока не названы.

В 2024 году Азербайджан также принимал матчи FIFA Series. Тогда наша команда обыграла Монголию (1:0) и сыграла вничью с Болгарией (1:1). Также в Баку играла сборная Танзании.