К Вугару Ахмедову пришли гаджигабульцы и ширванцы

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился в Ширване с жителями Гаджигабула и Ширвана.

Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гаджигабуле, возложены цветы, почтена память великого лидера.