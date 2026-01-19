К Вугару Ахмедову пришли гаджигабульцы и ширванцы

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился в Ширване с жителями Гаджигабула и Ширвана.
Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.
Согласно сообщению пресс-службы ОАО, перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гаджигабуле, возложены цветы, почтена память великого лидера.
В ходе приема были даны ответы на обращения граждан, а по ряду вопросов - приняты меры для их оперативного решения. Заявления, требующие дополнительного изучения, оформлены письменно и направлены в соответствующие структуры для рассмотрения. Жители указанных районов, как сообщается, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, проявляемые к жителям регионов, а также за работы по обновлению электросетей.
«Для обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, минимизации потерь электроэнергии «Азеришыг» продолжает проводить в регионах работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также просветительские мероприятия, встречи с местными жителями», - заявили в пресс-службе.