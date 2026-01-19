Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron

Глава Сирийской нефтяной компании Юсеф Кеблави заявил в понедельник, что нефтяной гигант Shell запросил выход из проекта на нефтяном месторождении аль-Омар и передачу своей доли государственным операторам Сирии.

Месторождение перешло под контроль сирийского правительства в минувшие выходные после стремительной операции против курдских сил.

Кеблави, выступая на месторождении, сообщил, что Сирия по-прежнему ведет переговоры с Shell об условиях финансового урегулирования с целью получения полного контроля над месторождением.

Он также отметил, что компания ConocoPhillips намерена вернуться к инвестициям в сирийские газовые месторождения, а другие американские компании, включая Chevron, планируют впервые выйти на сирийский рынок.