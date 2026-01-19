USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron

18:22 148

Глава Сирийской нефтяной компании Юсеф Кеблави заявил в понедельник, что нефтяной гигант Shell запросил выход из проекта на нефтяном месторождении аль-Омар и передачу своей доли государственным операторам Сирии.

Месторождение перешло под контроль сирийского правительства в минувшие выходные после стремительной операции против курдских сил.

Кеблави, выступая на месторождении, сообщил, что Сирия по-прежнему ведет переговоры с Shell об условиях финансового урегулирования с целью получения полного контроля над месторождением.

Он также отметил, что компания ConocoPhillips намерена вернуться к инвестициям в сирийские газовые месторождения, а другие американские компании, включая Chevron, планируют впервые выйти на сирийский рынок.

Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами
Прекращение огня не действует: бои между сирийской армией и курдами видео; обновлено 16:44
16:44 4766
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 3216
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 913
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 149
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 321
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 2252
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
Россия повезет газ в Армению через Азербайджан
17:48 912
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
Уголовное дело против скандального реабилитационного центра
17:22 1184
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
Фонд имени шейха Зайеда наградил Ильхама Алиева
16:53 1188
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение
Иранские власти идут до конца: Трамп вкусит унижение обновлено 14:41
14:41 7362
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору?
Почему Грузия торопится завершить строительство автодорог по Срединному коридору? мнение эксперта
16:36 1586

