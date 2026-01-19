USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Мерц спросит с Трампа за пошлины

18:53 944

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в среду, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ.

«С момента появления угрозы введения пошлин мы в Европейском союзе в целом, а также с теми, кто пострадал за пределами ЕС, такими как Великобритания и Норвегия, вели очень тесный диалог на протяжении всех выходных. Мы согласны с тем, что хотим избежать любой эскалации этого спора, если это вообще возможно. На этой неделе в Давосе у нас также будет возможность обсудить это на различных встречах. Я постараюсь снова встретиться с президентом Трампом в среду», - сказал Мерц журналистам в Берлине.

Он отметил, что разговаривал с Трампом по телефону 15 января. "Мы просто хотим попытаться решить эту проблему вместе. И американское правительство знает, что мы также можем принять ответные меры. Я не хочу этого, но если потребуется, то мы, конечно, будем защищать наши европейские интересы, включая наши немецкие национальные интересы», - констатировал канцлер ФРГ. При этом Мерц указал, что пошлины «никому не приносят пользы и вредят почти всем».

В то же время глава правительства ФРГ ясно дал понять, что он серьезно относится к опасениям по поводу военной безопасности Гренландии в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что когда-то в Гренландии находились более 30 тыс. военных США. «В настоящее время их меньше 200. Поэтому очевидно, что анализ угроз, даже проведенный самими Соединенными Штатами, не настолько драматичен, как это представляется сейчас. Что, однако, не означает, что их число не может снова возрасти», - резюмировал Мерц.

Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
20:24 87
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 271
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 3423
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 703
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 945
Иракские войска у границ Сирии
Иракские войска у границ Сирии обновлено 20:17; видео
20:17 7033
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 4136
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 2460
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 958
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 1115
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 3566

