USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии

19:17 703

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в этом году планирует начать работы по расширению морского нефтяного терминала Кулеви на Черном море.

В 2025 году перевалка терминала в Кулеви составила 2,2 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов, продукции нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В прошлом году было одобрено инвестиционное решение по строительству четырех новых резервуаров на 20 тыс. кубометров каждый, они появятся во вновь планируемом парке резервуаров №7.

Строительство начнется в 2026 году, работы планируется завершить к середине 2027-го. Одновременно планируется завершить этап выбора концепции новой железнодорожной эстакады и волнолома, а также провести предварительные технико-экономические исследования по строительству третьего причала для погрузки судов.

Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
20:24 88
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 272
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 3424
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 704
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 945
Иракские войска у границ Сирии
Иракские войска у границ Сирии обновлено 20:17; видео
20:17 7036
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 4136
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 2461
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 958
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 1115
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 3567

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с божьей помощью…
20:24 88
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 272
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 3424
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 704
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 945
Иракские войска у границ Сирии
Иракские войска у границ Сирии обновлено 20:17; видео
20:17 7036
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 4136
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 2461
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
Сирийцы меняют британскую Shell на американскую Chevron
18:22 958
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
FIFA Series 2026: в Баку приедут футбольные сборные из Азии, Африки и с Карибов
18:04 1115
Получил диплом. А дальше?
Получил диплом. А дальше? комментирует эксперт по образованию; обновлено 18:01
18:01 3567
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться