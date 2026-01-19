Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в этом году планирует начать работы по расширению морского нефтяного терминала Кулеви на Черном море.

В 2025 году перевалка терминала в Кулеви составила 2,2 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов, продукции нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В прошлом году было одобрено инвестиционное решение по строительству четырех новых резервуаров на 20 тыс. кубометров каждый, они появятся во вновь планируемом парке резервуаров №7.

Строительство начнется в 2026 году, работы планируется завершить к середине 2027-го. Одновременно планируется завершить этап выбора концепции новой железнодорожной эстакады и волнолома, а также провести предварительные технико-экономические исследования по строительству третьего причала для погрузки судов.