Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Адвокату Гахраманову продлили арест

Инара Рафикгызы
20:01 274

Сабаильский районный суд продлил срок пребывания под стражей для Забиля Гахраманова, находящегося под арестом. Решением суда под председательством Шахлы Сулеймановой срок ареста Гахраманова продлен на два месяца.

Адвокат Забиля Гахраманова Бабек Гамидов сообщил haqqın.az, что, хотя уголовное дело в отношении его подзащитного было возбуждено в Управлении полиции Гянджи, впоследствии следствие по делу велось в Главном управлении следствия и дознания Министерства внутренних дел.

По этой причине Забиль Гахраманов был доставлен в Баку и помещен в следственный изолятор. Адвокат заявил, что сегодня была подана апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда.

Гамидов также отметил, что его подзащитному были предъявлены дополнительные обвинения, и он в целом обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • 221.2.2 (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка);

  • 178.2.2 (Мошенничество, совершенное неоднократно);

  • 178.2.3 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения);

  • 178.2.4 (Мошенничество, с причинением значительного ущерба).

Гахраманов заявил, что отрицает свою вину.

Забиль Гахраманов, адвокат из Гянджи, наиболее известен как защитник Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.

