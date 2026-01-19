Еще одно достижение Академии спорта Азербайджана: научная статья в престижном журнале Medicine

В престижном международном журнале Medicine («Медицина») опубликована научная статья, написанная координатором научных исследований Научно-исследовательского центра Академии спорта Азербайджана (ASA) Фархадом Джалаловым в соавторстве с зарубежными исследователями из Турции и Румынии.

Название статьи - «Профилирование изокинетической силы в нескольких суставах как предиктор результатов вертикального прыжка у элитных борцов вольного стиля: поперечный анализ главных компонентов» («Multi-joint isokinetic strength profiling as a predictor of vertical jump performance in elite freestyle wrestlers: A cross-sectional principal component analysis»).

Это научное достижение является результатом последовательных мер по укреплению научной деятельности в Академии в соответствии с государственной политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева о единстве науки и образования.

Следует отметить, что журнал «Медицина» индексируется в Web of Science, Scopus и других престижных международных научных базах данных и занимает место в Q2 квартиле.

Со статьей можно ознакомиться тут.