USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…

20:24 2117

Турция верит, что Иран «преодолеет этот опасный период», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя массовые протесты в этой стране.

«Наш сосед, Иран, после израильских атак столкнулся с новым вызовом, угрожающим его социальному миру и стабильности. Мы все внимательно следим за развитием событий на улицах. Мы верим, что благодаря тонкой и осмотрительной политике, отдающей приоритет диалогу и дипломатии, наши иранские братья и сестры с Божьей помощью преодолеют этот опасный период», - сказал Эрдоган.

Говоря о боях в Сирии между правительственными войсками и курдскими боевиками, турецкий лидер заявил о важности территориальной целостности этой страны: «Мы считаем, что единая Сирия, сохраняющая свою территориальную целостность, необходима для процветания всего нашего региона. Помните, Сирия принадлежит сирийцам; она принадлежит всем, независимо от того, арабы они, туркмены, курды, алавиты, сунниты или друзы.

Принцип «одно государство — одна армия» является необходимым условием стабильности страны. Турция полностью поддерживает каждый шаг, направленный на установление и закрепление этого принципа.

Военная операция, начатая на прошлой неделе, завершилась вчера прекращением огня и соглашением о полной интеграции. Я хотел бы еще раз выразить свое удовлетворение тем, что сирийская армия с большой осторожностью на каждом этапе руководила этой деликатной операцией, действуя практически с хирургической точностью, чтобы гарантировать, что мирное население не пострадало, что заслуживает всяческой похвалы.

Я вновь заявил (президенту Сирии Ахмеду) аль-Шараа, что Турция всегда поддерживала их в борьбе с терроризмом, особенно против ИГИЛ, и продолжит это делать. Мы не оставим сирийский народ в будущем, так же как не оставили его в прошлом».

По словам Эрдогана, «мир переживает самый хаотичный и неопределенный период со времен Второй мировой войны».

«Мир столкнулся, возможно, с самым хаотичным и неопределенным периодом со времен Второй мировой войны. Существующие проблемы углубляются и становятся все серьезнее, и каждый день появляются новые», - добавил турецкий лидер.

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 843
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 565
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1190
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2118
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1360
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9745
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3199

ЭТО ВАЖНО

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 843
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 565
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1190
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2118
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1360
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9745
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться