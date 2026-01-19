Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…

Турция верит, что Иран «преодолеет этот опасный период», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя массовые протесты в этой стране.

«Наш сосед, Иран, после израильских атак столкнулся с новым вызовом, угрожающим его социальному миру и стабильности. Мы все внимательно следим за развитием событий на улицах. Мы верим, что благодаря тонкой и осмотрительной политике, отдающей приоритет диалогу и дипломатии, наши иранские братья и сестры с Божьей помощью преодолеют этот опасный период», - сказал Эрдоган.

Говоря о боях в Сирии между правительственными войсками и курдскими боевиками, турецкий лидер заявил о важности территориальной целостности этой страны: «Мы считаем, что единая Сирия, сохраняющая свою территориальную целостность, необходима для процветания всего нашего региона. Помните, Сирия принадлежит сирийцам; она принадлежит всем, независимо от того, арабы они, туркмены, курды, алавиты, сунниты или друзы.

Принцип «одно государство — одна армия» является необходимым условием стабильности страны. Турция полностью поддерживает каждый шаг, направленный на установление и закрепление этого принципа.

Военная операция, начатая на прошлой неделе, завершилась вчера прекращением огня и соглашением о полной интеграции. Я хотел бы еще раз выразить свое удовлетворение тем, что сирийская армия с большой осторожностью на каждом этапе руководила этой деликатной операцией, действуя практически с хирургической точностью, чтобы гарантировать, что мирное население не пострадало, что заслуживает всяческой похвалы.

Я вновь заявил (президенту Сирии Ахмеду) аль-Шараа, что Турция всегда поддерживала их в борьбе с терроризмом, особенно против ИГИЛ, и продолжит это делать. Мы не оставим сирийский народ в будущем, так же как не оставили его в прошлом».

По словам Эрдогана, «мир переживает самый хаотичный и неопределенный период со времен Второй мировой войны».

«Мир столкнулся, возможно, с самым хаотичным и неопределенным периодом со времен Второй мировой войны. Существующие проблемы углубляются и становятся все серьезнее, и каждый день появляются новые», - добавил турецкий лидер.