USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?

20:39 1190

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечена положительная оценка шагов и мер по укреплению доверия в рамках азербайджано-армянского процесса нормализации.

Подчеркнута важность реализуемых мероприятий в рамках инициативы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Министры также обменялись мнениями по ряду других актуальных вопросов.

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 843
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 565
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1191
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2118
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1360
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9745
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3199

ЭТО ВАЖНО

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 843
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 565
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1191
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2118
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1360
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9745
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться