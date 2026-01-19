О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечена положительная оценка шагов и мер по укреплению доверия в рамках азербайджано-армянского процесса нормализации.

Подчеркнута важность реализуемых мероприятий в рамках инициативы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Министры также обменялись мнениями по ряду других актуальных вопросов.