Таинственная история с хирургом Халиловым

Генеральная прокуратура Азербайджана направила представление в Министерство здравоохранения в связи с деятельностью врача-хирурга Рауфа Халилова.

Поводом стало обращение пациентки хирурга Гюльбениз Гасымовой 4 апреля 2024 года. В заявлении указывалось, что в клинике HTC Cliniva Hospital, расположенной в Низаминском районе Баку, врач-хирург Рауф Халилов ненадлежащим образом провел операцию по абдоминопластике (подтяжке живота), что, по утверждению заявительницы, привело к ухудшению ее здоровья. Также сообщалось о требованиях со стороны врача о незаконных денежных выплатах.

По данному факту прокуратурой Низаминского района было проведено разбирательство. В рамках проверки выполнен комплекс следственных действий, включая назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Согласно заключению экспертизы, при судебно-медицинском обследовании Гюльбениз Гасымовой не были выявлены объективные морфологические признаки, позволяющие квалифицировать причинение вреда здоровью. Кроме того, установлено, что состав медицинской бригады, проводившей операции по герниотомии, герниопластике и абдоминопластике, соответствовал требованиям действующих нормативных актов.

С учетом полученных материалов 1 сентября 2025 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявительнице разъяснены ее процессуальные права.

Вместе с тем Генеральная прокуратура направила в Министерство здравоохранения представление в связи с выявленными недостатками и упущениями в деятельности врача-хирурга Рауфа Халилова. В документе содержится требование принять меры по устранению нарушений и недопущению их повторения в дальнейшем.