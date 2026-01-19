USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Таинственная история с хирургом Халиловым

Инара Рафикгызы
20:46 1296

Генеральная прокуратура Азербайджана направила представление в Министерство здравоохранения в связи с деятельностью врача-хирурга Рауфа Халилова.

Поводом стало обращение пациентки хирурга Гюльбениз Гасымовой 4 апреля 2024 года. В заявлении указывалось, что в клинике HTC Cliniva Hospital, расположенной в Низаминском районе Баку, врач-хирург Рауф Халилов ненадлежащим образом провел операцию по абдоминопластике (подтяжке живота), что, по утверждению заявительницы, привело к ухудшению ее здоровья. Также сообщалось о требованиях со стороны врача о незаконных денежных выплатах.

По данному факту прокуратурой Низаминского района было проведено разбирательство. В рамках проверки выполнен комплекс следственных действий, включая назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Согласно заключению экспертизы, при судебно-медицинском обследовании Гюльбениз Гасымовой не были выявлены объективные морфологические признаки, позволяющие квалифицировать причинение вреда здоровью. Кроме того, установлено, что состав медицинской бригады, проводившей операции по герниотомии, герниопластике и абдоминопластике, соответствовал требованиям действующих нормативных актов.

С учетом полученных материалов 1 сентября 2025 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявительнице разъяснены ее процессуальные права.

Вместе с тем Генеральная прокуратура направила в Министерство здравоохранения представление в связи с выявленными недостатками и упущениями в деятельности врача-хирурга Рауфа Халилова. В документе содержится требование принять меры по устранению нарушений и недопущению их повторения в дальнейшем.

Молдова покидает СНГ
21:49 844
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 565
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1191
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2120
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1361
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
21:32 9747
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
18:31 3200

