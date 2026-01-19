Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?

В Болгарии обсуждается возможность добровольной отставки президента Румена Радева, который в таком случае получит возможность участвовать в досрочных парламентских выборах со своим политическим проектом, сообщает телеканал BTV. По мнению экспертов, о своих планах Радев может объявить в специальном обращении к нации.

Временно исполняющей обязанности президента в таком случае станет спикер парламента Рая Назарян, которая в течение двух месяцев должна объявить выборы нового президента, а затем состоятся выборы в парламент.

«Конституция предусматривает вариант, который ранее не случался, но если произойдет, разумеется, готова (возглавить государство). Не нарушу доверие общественного политического диалога, который, как мы видим, обострился в последнее время», – сказала Назарян.

Как писала болгарская пресса, Радев является самым популярным политиком в Болгарии с наибольшим уровнем доверия. Однако полномочия болгарского президента остаются ограниченными, как и в большинстве парламентских республик Евросоюза.

В последние недели в Болгарии активно обсуждают возможное создание Радевым нового политического движения и его участие в досрочных выборах. Такая необходимость возникла из-за неспособности партийных альянсов в парламенте сформировать правительство.

Согласно соцопросам, Радев остается одним из самых предпочтительных кандидатов среди избирателей. Однако даже в случае успеха его политического проекта он не сможет получить парламентское большинство, что приведет к формированию коалиционного правительства.

В Болгарии проходят протесты из-за планируемого на 2026 год повышения налогов, а также решения правительства отказаться от лева и ввести евро.