USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?

21:18 565

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке, передает Reuters.

В Болгарии обсуждается возможность добровольной отставки президента Румена Радева, который в таком случае получит возможность участвовать в досрочных парламентских выборах со своим политическим проектом, сообщает телеканал BTV. По мнению экспертов, о своих планах Радев может объявить в специальном обращении к нации.

Временно исполняющей обязанности президента в таком случае станет спикер парламента Рая Назарян, которая в течение двух месяцев должна объявить выборы нового президента, а затем состоятся выборы в парламент.

«Конституция предусматривает вариант, который ранее не случался, но если произойдет, разумеется, готова (возглавить государство). Не нарушу доверие общественного политического диалога, который, как мы видим, обострился в последнее время», – сказала Назарян.

Как писала болгарская пресса, Радев является самым популярным политиком в Болгарии с наибольшим уровнем доверия. Однако полномочия болгарского президента остаются ограниченными, как и в большинстве парламентских республик Евросоюза.

В последние недели в Болгарии активно обсуждают возможное создание Радевым нового политического движения и его участие в досрочных выборах. Такая необходимость возникла из-за неспособности партийных альянсов в парламенте сформировать правительство.

Согласно соцопросам, Радев остается одним из самых предпочтительных кандидатов среди избирателей. Однако даже в случае успеха его политического проекта он не сможет получить парламентское большинство, что приведет к формированию коалиционного правительства.

В Болгарии проходят протесты из-за планируемого на 2026 год повышения налогов, а также решения правительства отказаться от лева и ввести евро.

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 844
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 566
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1191
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2120
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1361
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9747
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3200

ЭТО ВАЖНО

Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
21:49 844
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
21:18 566
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
20:39 1191
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
20:24 2120
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
20:01 843
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
14:11 4164
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19:17 1361
Мерц спросит с Трампа за пошлины
Мерц спросит с Трампа за пошлины
18:53 1456
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции»
Америка предупреждает Сирию: «Вас ждут сокрушительные санкции» обновлено 21:32; видео
21:32 9747
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию – заберу Гренландию обновлено 19:54
19:54 5075
Как бы не остаться без зонтика
Как бы не остаться без зонтика обновлено 18:31
18:31 3200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться