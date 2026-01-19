Молдова покидает СНГ

Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации. Об этом заявил в эфире «Радио Молдова» вице-премьер - глава МИД республики Михай Попшой.

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, - Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения.

После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения», - сказал вице-премьер.